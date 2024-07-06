Адміністрація президента США Джо Байдена працює над зустріччю з Володимиром Зеленським наступного тижня.

У Білому домі не виключають, що переговори можуть відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

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Про це сказав неназваний представник адміністрації президента Байдена на брифінгу.

За його словами, точна інформація стане відома найближчими днями.

Байден та Зеленський можуть провести переговори у США

«Хоча у президента буде доволі напружений графік, ми працюємо над організацією зустрічей із різними світовими лідерами на полях саміту, включно з президентом Зеленським. І найближчими днями ми матимемо більше інформації про них, якою поділимося», - йдеться в повідомленні.

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У Білому домі розповіли, що 9 липня Джо Байден зустрінеться з лідерами НАТО в межах заходу, присвяченого 75-й річниці Альянсу.

10 липня на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО. На вечір запланована спільна вечеря в Білому домі.

Більше по темі Байден назвав умову зняття власної кандидатури з президентських виборів Чинний президент США також пояснив, чому передумав бути перехідним кандидатом.

11 липня відбудеться зустріч з представниками ЄС і партнерами Альянсу в Індо-Тихоокеанському регіоні - Австралією, Японією, Кореєю і Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.

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Після цього Джо Байден проведе пресконференцію та відповість на запитання представників ЗМІ.