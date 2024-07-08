У 2024 році сапери перевірили й повернули у використання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель, повідомила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Сапери повернули у використання понад 156 тис. га землі цього року

"Наші сапери взяли дуже добрий темп. Наприклад, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які ми запланували обстежити у цьому році. Загалом по Україні з початку року повернули в господарську експлуатацію більш ніж 156,6 тисячі гектарів земель", – пояснила Свириденко.

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Міністерка наголосила, що завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя та збирати урожай. Ці землі забезпечують робочі місця, податки для держави та необхідну продукцію.

Найбільше земель сільгосппризначення обстежили з початку року в таких областях:

Херсонській – 146,3 тис. га (у червні – 17,76 тис. га);

Харківській – 11,3 тис. га (у червні – 4,55 тис. га);

Миколаївській – 8,3 тис. га (у червні – 1,67 тис. га).

Протягом півріччя Україна посилила спроможності у сфері гуманітарного розмінування.

Минулого року Україна не мала жодної машини для розмінування, на початку цього року сапери мали 30 одиниць такої техніки, а в червні – 82.

"Ми і надалі збільшуватимемо їх кількість. Адже вже маємо приклади локалізації виробництва іноземних зразків, маємо вітчизняні розробки, які після сертифікації будуть запущені у серійне виробництво", – наголосила Свириденко.

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Також посадовиця повідомила про збільшення кількості сертифікованих операторів протимінної діяльності: нині сертифіковані вже 43 оператори, а ще 52 перебувають у процесі сертифікації.

У травні зафіксували найвищу ціну гектара сільгоспземель в Україні – що відомо

Нагадаємо, що в травні цього року року середньозважена вартість 1 гектара землі сільськогосподарського призначення в Україні становила 45,0 тис. гривень.

Як зазначали в KSE Агроцентрі та Програмі USAID АГРО, така ціна є найвищою за весь час існування ринку земель.

На зростання вплинуло відкриття ринку для юросіб у січні 2024 року, тому це спричинило структурні зміни умов на ринку й призвело до збільшення вартості сільгоспземель. У травні також зафіксували зменшення на 13% обсягів укладених угод і площі земель в обігу до показників квітня.