Спеціалісти СБУ затримали чергового агента російської спецслужби, який готував ракетні удари по нафтобазах та аеродромах ЗСУ в Київській та Чернігівській областях., повідомили в Службі безпеки України.

СБУ затримала агента ФСБ, який готував ракетні удари по аеродромах та підрозділах ППО ЗСУ

Він об’їжджав місцевість і приховано фіксував потрібні йому локації на камеру телефону.

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Розвіддані агент передавав кадровому співробітнику управління ФСБ в Москві та Московській області.

Його затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу локації українських військ на Київщині.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання чекає на агента ФСБ

Слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Йому загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала жіночу агентурну групу, яка коригувала ракетні удари по Одесі

Нагадаємо, що нещодавно спеціалісти СБУ ліквідували агентурну групу російської спецслужби в Одесі, в якій залучені три місцеві мешканки віком від 19 до 23 років.

Як зазначалось, вони фотографувались на тлі потрібного об'єкта, зокрема робили селфі з геолокаційною прив’язкою, а потім месенджером відправляли дані куратору з ФСБ.

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Для конспірації вони використовували вигадані ніки в анонімному чаті.

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