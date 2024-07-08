За перше півріччя 2024 року Міністерство оборони, Збройні сили та інші частини сектору безпеки і оборони України впровадили 324 стандарти НАТО та прийняли 23 нових стандарти, повідомили в Міноборони України.

Україна впровадила 324 стандарти НАТО

План пріоритетних дій уряду на 2024 рік передбачає впровадження 218 стандартів до 2025 року.

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Як зазначається, станом на липень 2024 року Україна прийняла вже 190, а з власної ініціативи впровадила ще 134 стандарти.

Ці стандарти стосуються використання озброєння та військової техніки, безпеки зберігання боєприпасів та вибухових речовин, управління військами, застосування комунікаційних та інформаційних систем, якості товарів, інженерного, авіаційного та медичного забезпечення тощо.

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У НАТО діє 1150 стандартів, проте вони постійно переглядаються й оновлюються.

"Україна також розпочинає запровадження стандартів НАТО, передбачених Переліком початкових вимог взаємосумісності з НАТО для України, підписаним Генсеком НАТО", – додав генерал-лейтенант Іван Гаврилюк.

Більше по темі Латвія та Німеччина закуплять безпілотники для України У межах саміту НАТО представники Міноборони обох країн домовились про спільну закупівлю для забезпечення потреб України.

Президент Словаччини проти прискорення переговорів щодо вступу України до НАТО

Нагадаємо, що Петер Пеллегріні виступив проти відправки військ Словаччини в Україну й не підтримів польську пропозицію щодо прискорення переговорів про вступ України до Альянсу.

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За його словами, Словаччина проводить навчання українських військовослужбовців.

"У нас із президентом Польщі Анджеєм Дудою розходяться думки щодо переговорів про вступ України до НАТО", – додав Пеллегріні. Водночас він закликав до стриманості, щоб ці переговори не спричинили "більшої ескалації напруги і не спровокували Росію на ще більшу агресію".