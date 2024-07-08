Британська розвідка повідомила, що після початку повномасштабної війни, РФ почала більше контролювати університети.

Росія посилила контроль над університетами

Як зазначається, розвідка посилається на ухвалення рішення про закриття факультету політичних наук у Європейському університеті в Санкт-Петербурзі 19 червня. Ще у 2016 році навчального закладу позбавили ліцензії після скарги депутата Держдуми РФ Віталія Мілонова, який виступив проти Центру гендерних досліджень при університеті.

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За його словами, що такі дослідження можуть бути використані для підготовки прихильників "кольорової революції". Європейський університет звернувся до президента країни-агресора з проханням втрутитися, і пізніше ВНЗ повернули ліцензію, але торік у навчальному закладі провели розслідування щодо "екстремізму".

"Університет був центром академічної свободи, а отже, подразником для влади після повороту до більшого авторитаризму після повернення Путіна на посаду президента у 2012 році та вторгнення в Україну в лютому 2022 року", – наголосили аналітики.

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За їхніми даними, до переліку заходів контролю також входить обов’язковий курс "Основи російської державності" та звільнення деяких академіків, які критикували війну.