8 липня німецький уряд оголосив про передачу нового пакета військової допомоги, який містить систему Patriot і ракети та запчастини до нього, повідомили в пресслужбі Федерального уряду.

Новий пакет допомоги від Німеччини

Як зазначається, до пакета також увійшли такі складники:

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боєкомплекти до танків Leopard 1;

2 РЛС TRML-4D;

30 розвідувальних БпЛА Vector із запчастинами;

200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;

10 автономних морських катерів;

10 броньовиків;

3 патрульні джипи.

Німеччина й Польща координуватимуть питання відбудови України та її шляху до ЄС

Нагадаємо, що уряди країн будуть тісно координуватися для відбудови України та на її шляху до Євросоюзу.

Зазначалося, що обидві країни найбільше підтримують Україну у багатьох сферах. Зокрема, Берлін і Варшава прийняли найбільшу кількість українських біженців. Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Польща й Німеччина продовжать працювати над тим, щоби питання біженців солідарно вирішувалося в Європейському Союзі

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Також Німеччина нещодавно передала 41 вантажівку для українських прикордонників на фронті. Автівки Mercedes Arocs допоможуть підрозділам Прикордонної служби забезпечити логістику на фронті.