Служба безпеки повідомила про підозру пастору однієї з протестантських церков, який працює на ФСБ і залучив до цього двох дорослих синів.

СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ

Один із синів – військовослужбовець однієї з бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він хотів передати ФСБ локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Другого сина затримали нещодавно на Тернопільщині. Там він розвідував позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.

Advertisement

СБУ викрила зловмисника, коли він готувався відзвітуватись ФСБ.

Батько цих шпигунів був на зв’язку з Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником ворожої спецслужби "під прикриттям".

Фото: Служба безпеки України

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Яке покарання чекає на пастора-агента ФСБ і його синів

Пастору-резиденту російської спецслужби повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Оскільки він переховується на території Росії, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Advertisement

Дії його синів кваліфікували за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Сини перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.