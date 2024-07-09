Служба безпеки повідомила про підозру пастору однієї з протестантських церков, який працює на ФСБ і залучив до цього двох дорослих синів.

СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ

Один із синів – військовослужбовець однієї з бойових бригад, якого СБУ затримала у квітні 2024 року. Він хотів передати ФСБ локації вогневих позицій та укріпрайонів Сил оборони.

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Другого сина затримали нещодавно на Тернопільщині. Там він розвідував позиці ППО та місця базування тренувальних центрів ЗСУ.

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СБУ викрила зловмисника, коли він готувався відзвітуватись ФСБ.

Батько цих шпигунів був на зв’язку з Сергієм Карнауховим – російським пропагандистом і кадровим співробітником ворожої спецслужби "під прикриттям".

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання чекає на пастора-агента ФСБ і його синів

Пастору-резиденту російської спецслужби повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).Оскільки він переховується на території Росії, наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

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Дії його синів кваліфікували за ч. 2 та ч. 3 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Сини перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення.

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