Україна отримає допомогу для посилення ППО після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з союзниками на саміті НАТО, йдеться в заяві Президента США Джо Байдена на сайті Білого дому.

Джо Байден пообіцяв посилити українську ППО

"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію", – наголосив Байден.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Цього тижня він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн-членів НАТО у Вашингтоні для "підтвердження неопхитності підтримки України". Також Байден анонсував нові заходи для зміцнення протиповітряної оборони України для захисту міст і цивільного населення від російських ударів.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

"Сполучені Штати підтримують народ України", – додав американський президент у своїй заяві.

Двостороння зустріч Байдена й Зеленського на саміті НАТО – що відомо

Нагадаємо, що адміністрація президента США працює над зустріччю Джо Байдена з Володимиром Зеленським наступного тижня. Переговори між ними можуть відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

Advertisement

9 липня Байден зустрінеться з лідерами країн-членів НАТО в межах заходу, присвяченого 75-й річниці Альянсу, а 10 липня на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО.

11 липня відбудеться зустріч із представниками ЄС і партнерами Північноатлантичного союзу в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Японією, Кореєю і Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.