Україна отримає допомогу для посилення ППО після зустрічі Президента України Володимира Зеленського з союзниками на саміті НАТО, йдеться в заяві Президента США Джо Байдена на сайті Білого дому.

Джо Байден пообіцяв посилити українську ППО

"Ракетні удари Росії, які сьогодні вбили десятки українських мирних жителів і спричинили руйнування та жертви в найбільшій дитячій лікарні Києва, є жахливим нагадуванням про жорстокість Росії. Дуже важливо, щоб світ продовжував підтримувати Україну в цей важливий момент, і щоб ми не ігнорували російську агресію", – наголосив Байден.

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Цього тижня він зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн-членів НАТО у Вашингтоні для "підтвердження  неопхитності підтримки України". Також Байден анонсував нові заходи для зміцнення протиповітряної оборони України для захисту міст і цивільного населення від російських ударів.

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"Сполучені Штати підтримують народ України", – додав американський президент у своїй заяві.

Двостороння зустріч Байдена й Зеленського на саміті НАТО – що відомо

Нагадаємо, що адміністрація президента США працює над зустріччю Джо Байдена з Володимиром Зеленським наступного тижня. Переговори між ними можуть відбутися на полях саміту НАТО у Вашингтоні.

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9 липня Байден зустрінеться з лідерами країн-членів НАТО в межах заходу, присвяченого 75-й річниці Альянсу, а 10 липня на саміті він привітає Швецію як нового члена НАТО.

11 липня відбудеться зустріч із представниками ЄС і партнерами Північноатлантичного союзу в Індо-Тихоокеанському регіоні – Австралією, Японією, Кореєю і Новою Зеландією. У другій половині дня відбудеться засідання Ради НАТО-Україна.

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