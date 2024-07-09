Служба безпеки та Національна поліція затримали шахраїв, які викрадали кошти з банківських рахунків загиблих військовослужбовців ЗСУ. Зловмисники знімали всі заощадження військових, тіла яких доправляли на судово-медичну експертизу до Дніпра.

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

СБУ і Нацполіції викрили зловмисників, які грабували військових - що відомо

Фігуранти залучили працівника обласного бюро судмедекспертизи. Він викрадав особисті речі полеглих воїнів на території моргу. Серед награбованих предметів: платіжні картки та мобільні телефони, номери яких були зареєстровані в інтернет-банкінгу.

Advertisement

Через ці гаджети зловмисники входили до банківських додатків і переводили гроші на власні рахунки. У такий спосіб фігуранти також оформлювали онлайн-кредити, а потім обготівковували їх у найближчих банкоматах.

Шахраї намагалися провести оборудки якомога швидше, допоки фінустанови не отримали інформацію про смерть реальних власників банківських рахунків.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Таким чином зловмисники привласнили майже 1,5 млн грн, які належали загиблим захисникам України.

Співробітники СБУ та Нацполіції затримали всіх п’ятьох учасників «схеми», які, за даними слідства, діяли у складі злочинного угруповання.

Advertisement

Окрім працівника бюро судмедекспертизи до складу банди входив ІТ-фахівець, який «зламував» банківські додатки полеглих воїнів, а також рецидивіст, який уже має судимість.

Під час обшуків у помешканнях та автомобілях затриманих вилучено мобільні телефони, сім-карти та банківські картки фігурантів, а також картки, особисті речі та форму загиблих військовослужбовців.