Аргентинський уряд надішле Україні військову допомогу й подасть заявку на вступ до Північноатлантичного союзу, повідомив Укрінформ, цитуючи заяву міністра оборони країни Луїса Альфонсо Петрі.
Аргентина надасть Україні військову допомогу
"У минулому Аргентина обмінювалася обіймами з Венесуелою, Кубою та Іраном, а тепер ми робимо так із країнами, які борються за своє виживання", – сказав Луїс Альфонсо Петрі.
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Так, Аргентина вирішила "підтримати Україну та Ізраїль у їхніх війнах".
Міністр додав, що Аргентина вирішила подати заявку на вступ до НАТО, закупити бойові літаки F-16 замість китайських машин і надати допомогу Україні, надіславши їй зброю, необхідну для ведення війни з Росією.
"Ми не можемо залишатися нейтральними в цій ситуації. Ми повинні бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію", – наголосив Петрі.
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Аргентина хоче стати глобальним партнером НАТО
Нагадаємо, що у квітні міністр оборони країни Луїс Петрі повідомляв, що країна хоче стати глобальним партнером НАТО.
Наразі держава має статус позаблокового союзника. Статус набув чинності в 1998 році за рішенням Конгресу США. Проте згодом Аргентина висловила намір набути статусу "глобального партнера" НАТО, який на континенті має лише Колумбія.
Цей крок дозволить Аргентині мати свого військового аташе в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі й можливість обміну військами з інших країн.