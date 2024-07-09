Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари збройних сил РФ по містах України, повідомляється в пресрелізі ООН.

Деніз Браун засудила удар по лікарні "Охматдит"

"Тиждень в Україні розпочався з чергової хвилі руйнівних ударів Збройних сил Російської Федерації", – заявила Деніз Браун.

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Згідно з даними, від ударів постраждали кілька українських міст, зокрема Київ, Кривий Ріг і Покровськ. Десятки людей загинули або були поранені.

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"Сильно пошкоджена дитяча лікарня у центрі Києва, хоча обсяги руйнувань ще остаточно невідомі. Неприпустимо, що у цій війні гинуть та дістають поранення діти", – наголосила Браун.

Вона наголосила, що згідно з міжнародним гуманітарним правом, лікарні мають особливий захист, а мирні мешканці повинні бути захищені.

Моніторингова місія ООН підтвердила прямий ракетний удар по лікарні "Охматдит"

Згідно з даними Reuters, аналіз відеозапису та оцінка, зроблена на місці інциденту, вказує на високу ймовірність того, що дитяча лікарня зазнала прямого влучання, а не пошкодження від уламків перехопленої ракети, як про це заявляє Кремль.

"Команда, яка відвідала місце в понеділок, не може зробити остаточного висновку, але, схоже, ракету запустила Російська Федерація", – зазначила голова місії ООН з моніторингу прав людини Даніель Белл.

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Вона додала, що персонал лікарні перемістив дітей у бункер вранці, коли вперше спрацювали сирени повітряної тривоги, інакше жертв було би набагато більше.

Низка лідерів ЄС також засудила російський ракетний удар по дитячій лікарні. Подробиці дізнавайтесь у матеріалі Kyiv Post.