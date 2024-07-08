Після масованого ракетного обстрілу України 8 липня, іноземні лідери засудили злочинні дії країни-агресора, зокрема цілеспрямований удар по дитячій лікарні "Охматдит".

Лідери світу засудили удар РФ по "Охматдиту"

Ппрем’єр-міністр Британії Кір Стармер висловив підтримку Україні після ракетної атаки.

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"Напад на невинних дітей. Найбільш аморальні дії. Ми підтримуємо Україну проти російської агресії – наша підтримки не стане слабшою", – наголосив він.

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Водночас президентка Молдови Мая Санду зауважила, що шокована атакою Росії на лікарню.

"Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, зараз у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Негуманність і зневага до людського життя – те, проти чого ми виступаємо", – додала Санду.

 

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Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наполягає на додатковій військовій допомозі через сьогоднішню ракетну атаку Росії.

"Сьогодні Росія завдала удару по дитячій лікарні в Києві і знову вбила безневинних мирних жителів. Це терористи, з якими не можемо вести переговори. Україні потрібна додаткова військова допомога, особливо в галузі протиповітряної оборони. Заради їхніх дітей. Наші думки із українцями", – написав Цахкна.

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Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи російську атаку по Україні, зокрема дитячій лікарні у Києві, також зазначив, що таким чином президент РФ Владімір Путін "передає вітання саміту НАТО".

"Путін передає вітання саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню, – як нібито потрібне ще якесь пояснення, чому Україна має отримати всю можливу підтримку зараз та реальні гарантії безпеки у майбутньому", – додав Ландсбергіс.

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Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос своєю чергою закликав надати додаткову підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони.

"Від імені Парламентської асамблеї я ще раз заявляю про наше засудження цих варварських нападів та закликаю надати Україні додаткову підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони", – наголосив Русопулос.

Президент ПАРЄ "не може знайти слів, щоб висловити свій жах та скорботу з приводу сьогоднішнього обстрілу дитячої лікарні в Києві". Він назвав його "безперечним воєнним злочином, за який російське головування та армія несуть повну відповідальність.

Ракетний удар по Києву 8 липня – що відомо

8 липня під час масованої ракетної атаки обстріляла міста Кривий Ріг, Покровськ, Дніпро та Київ.Через масований удар по столиці відомо про пошкодження дитячої лікарні "Охматдит", падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському та Голосіївському районах.

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Наразі відомо про щонайменше 20 загиблих та понад 96 поранених внаслідок атаки на Київ.

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