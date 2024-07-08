Після масованого ракетного обстрілу України 8 липня, іноземні лідери засудили злочинні дії країни-агресора, зокрема цілеспрямований удар по дитячій лікарні "Охматдит". Лідери світу засудили удар РФ по "Охматдиту" Ппрем’єр-міністр Британії Кір Стармер висловив підтримку Україні після ракетної атаки. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал. "Напад на невинних дітей. Найбільш аморальні дії. Ми підтримуємо Україну проти російської агресії – наша підтримки не стане слабшою", – наголосив він. Advertisement

Attacking innocent children. The most depraved of actions.



We stand with Ukraine against Russian aggression - our support won’t falter. https://t.co/Ujb28O48EB — Keir Starmer (@Keir_Starmer) July 8, 2024

Водночас президентка Молдови Мая Санду зауважила, що шокована атакою Росії на лікарню. "Ця лікарня, яка врятувала тисячі дітей, зараз у руїнах. Кремль перетворив цю війну на війну проти дітей. Негуманність і зневага до людського життя – те, проти чого ми виступаємо", – додала Санду.

Shaken by Russia’s attack on a children’s hospital in Kyiv. This hospital, which has saved thousands of children, now lies in ruins.



The Kremlin has turned this war into a war against children. Such lack of humanity and disregard for human life are everything we stand against. https://t.co/7IFIoPWtyj — Maia Sandu (@sandumaiamd) July 8, 2024

Прем'єрка Естонії Кая Каллас зазначила, що удар по лікарні нагадує про те, чому світ повинен підтримувати Україну й чому російські військові злочинці мають бути притягнуті до відповідальності. Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

Shocking images as Russian missiles hit Okhmatdyt Hospital, #Ukraine’s largest children’s hospital.



It's a reminder of why we must support Ukraine and why outright Russian war criminals must be held to account. https://t.co/ev2AUjk6Lp — Kaja Kallas (@kajakallas) July 8, 2024

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наполягає на додатковій військовій допомозі через сьогоднішню ракетну атаку Росії. "Сьогодні Росія завдала удару по дитячій лікарні в Києві і знову вбила безневинних мирних жителів. Це терористи, з якими не можемо вести переговори. Україні потрібна додаткова військова допомога, особливо в галузі протиповітряної оборони. Заради їхніх дітей. Наші думки із українцями", – написав Цахкна. Advertisement

Today, Russia targeted children's hospital in #Kyiv & yet again killed innocent civilians.



They are terrorists with whom we cannot negotiate with.#Ukraine needs more military aid, especially air defence. For the sake of their children.



Our thoughts are with Ukrainians. https://t.co/VVVM0VWnlp — Margus Tsahkna (@Tsahkna) July 8, 2024

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, коментуючи російську атаку по Україні, зокрема дитячій лікарні у Києві, також зазначив, що таким чином президент РФ Владімір Путін "передає вітання саміту НАТО". "Путін передає вітання саміту НАТО, бомбардуючи дитячу лікарню, – як нібито потрібне ще якесь пояснення, чому Україна має отримати всю можливу підтримку зараз та реальні гарантії безпеки у майбутньому", – додав Ландсбергіс. Advertisement

Putin sends his greetings to the NATO Summit by bombing a childrens' hospital, as if any clarification was needed as to why Ukraine must have all possible support now, and real guarantees for security in the future. — Gabrielius Landsbergis🇱🇹 (@GLandsbergis) July 8, 2024

Президент ПАРЄ Теодорос Русопулос своєю чергою закликав надати додаткову підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони. "Від імені Парламентської асамблеї я ще раз заявляю про наше засудження цих варварських нападів та закликаю надати Україні додаткову підтримку у вигляді систем протиповітряної оборони", – наголосив Русопулос. Президент ПАРЄ "не може знайти слів, щоб висловити свій жах та скорботу з приводу сьогоднішнього обстрілу дитячої лікарні в Києві". Він назвав його "безперечним воєнним злочином, за який російське головування та армія несуть повну відповідальність.

I cannot find words to express my dismay and sorrow at the bombing of a children’s hospital in Kyiv today which resulted in death and casualties of innocent people. This is an unquestionable war crime, for which the Russian leadership and Russian army bears full responsibility! pic.twitter.com/p5BgITtfab — Theodoros Rousopoulos (@PACE_President) July 8, 2024