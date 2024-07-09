Федеральний департамент економіки, освіти та досліджень Швейцарії (EAER) запровадив низку нових санкційних обмежень проти Росії. До списку потрапили 69 фізичних та 86 юридичних осіб, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресреліз департаменту.

Що відомо про нові швейцарські санкції проти РФ

Цим розширенням санкцій Швейцарія приєднується до нових обмежень, запроваджених ЄС у відповідь на військову агресію Росії проти України.

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«У відповідь на військову агресію Росії проти України, що триває, та постійні акти дестабілізації, які підривають територіальну цілісність, суверенітет і безпеку України, 24 червня ЄС ухвалив нові заходи проти Росії в рамках 14-того пакету санкцій. Своєю чергою, EAER має накласти санкції в межах своєї юрисдикції на ще 69 фізичних та 86 юридичних осіб», – йдеться у заяві.

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Зміни набудуть чинності з 18:00 за місцевим часом у вівторок, 9 липня.

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Нові санкції здебільшого спрямовані проти підприємців, пропагандистів, представників збройних сил та судової системи, осіб, відповідальних за депортацію українських дітей, та співробітників Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ.

Під санкції потрапили, зокрема, компанії, що працюють у російському оборонному секторі, а також компанії фінансового та торгівельного секторів, які беруть активну участь в обході санкцій.

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Також EAER наклав заборону на рекламу чотирьох російських ЗМІ – пропагандистського Voice of Europe, держагенції РИА Новости, а також «Известий» та «Российской газеты» – «через безперервні пропагандистські та дезінформаційні кампанії з боку Росії».

Однак, на відміну від заходів ЄС, ці росЗМІ не підпадають під заборону мовлення у Швейцарії.

«Хоча ці канали використовуються для цілеспрямованого поширення російської пропаганди та дезінформації, Федеральна рада все ж вважає, що ефективніше протидіяти неправдивим і шкідливим заявам фактами, а не забороняти їх», – пояснили в EAER.

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Загалом до списку санкцій потрапили понад 2200 фізичних та юридичних осіб, що відповідає вимогам ЄС.

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ЄС запровадив чергові санкції проти шести фізичних та юридичних осіб з Російської Федерації через війну в Україні. Зокрема, під санкції потрапив один із найбільших залізничних контейнерних операторів у Росії – «Трансконтейнер».

Торік прибуток компанії зріс, що в першу чергу було пов'язано з потоком білоруських вантажів через порти північного заходу Росії. Крім того, компанія надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні «Алабуга», що пов'язана з постачанням дронів-камікадзе типу Shahed, якими росіяни атакують Україну.

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Міністри ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти РФ - що варто знати

24 червня Рада Європейського Союзу ухвалила 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів для завдання подальшого удару проти режиму Путіна та проти тих, хто сприяє його злочинній, неспровокованій та невиправданій агресивній війні проти України.

Ці обмеження мають вдарити по високоприбуткових секторах російської економіки, зокрема енергетиці, фінансах і торгівлі, а також надалі ускладнити обходження санкцій ЄС.