За катування цивільних жителів Херсонщини судитимуть російського військового та представника Федеральної служби безпеки (ФСБ) РФ, повідомив відділ розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту слідчого управління ГУ Нацполіції в Херсонській області.

Росіяни, які катували цивільних на Херсонщині отримають вирок - подробиці

«Підозрюваних у порушенні законів та звичаїв війни фігурантів встановили оперативники управління карного розшуку обласного главку поліції Херсонщини. Наразі досудове розслідування щодо зловмисників завершене та обвинувальні акти скеровані на розгляд суду», - йдеться у повідомленні.

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Одним із фігурантів є 29-річний працівник федеральної служби безпеки РФ, який незаконно утримував 53-річного чоловіка та 52-річну жінку у окупованому приміщенні Білозерського районного суду.

Впродовж кількох днів разом із іншими військовими РФ зловмисник знущався над ув’язненими та примушував їх до співпраці. Незаконно затримані під час допитів зазнали фізичних та психологічних знущань – їх били кулаками та ногами по тулубу, гумовим кийком та залякували.

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Інший кат - капітан 143 полку оперативного призначення 50 окремої бригади оперативного призначення військ РФ. На початку квітня 2022 року він був призначений керувати групою військовослужбовців Росгвардії, які забезпечували режим нелегального ув’язнення осіб.

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Фігурант та його підлеглі утримували потерпілих у виснажливих для людського організму антисанітарних умовах, били незаконно ув’язнених мирних херсонців руками й ногами, гумовими кийками, прикладами від автоматів по всьому тілу, голові, катували електричним струмом.

Яке покарання загрожує російським катам

Начальник відділу розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, слідчого управління поліції Херсонщини Ігор Дем’янюк розпові, що злочинні дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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Тобто – жорстоке поводження з цивільним населенням та інші порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб. Капітан підозрюється ще й у відданні наказу на жорстоке поводження із цивільним населенням.

Наразі досудове розслідування щодо фігурантів завершене та обвинувальні акти щодо них скеровані на розгляд суду.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

В Україні судитимуть двох російських військових, які катували жителів Чернігівщини - що відомо

Правоохоронці скерували до суду справу щодо двох російських військових, причетних до облаштування катівні й незаконного утримання жителів Чернігівської області. Підозрювані катували людей з метою, зокрема, отримання інформації про ЗСУ.

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Слідчі Головного управління Нацполіції в Чернігівській області завершили досудове розслідування за ч. 2 статті 28 та ч. 1 статті 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб) щодо двох російських військових, причетних до облаштування катівні в одному з сіл Чернігівського району.