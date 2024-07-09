63 українські банки отримали 67,97 млрд гривень прибутку після оподаткування за 5 місяців 2024 року, що на 27% більше, ніж за той самий період минулоріч, повідомив Опендатабот.

Скільки заробили українські банки за 2024 рік

Податок на прибуток за цей період склав 16,5 млрд грн. Лише 7 із 63 банків отримали збитки в розмірі 131,83 млн гривень.

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Лідером залишається Приватбанк, водночас найбільший приріст прибутку у МТБ банку – у 13,6 разів.

До десятки найбільш прибуткових банків України увійшли чотири державних банки, чотири банки з іноземним капіталом та два приватних. Їхній прибуток склав 85% від загального прибутку всіх українських банків, третина з якого припадає на Приватбанк (35%). За перші п’ять місяців цього року банк отримав 23,96 млрд гривень прибутку після оподаткування. Цей банк сплатить майже половину від суми податків усіх банків країни за цей час – 8,04 млрд гривень.

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У 2024 році 5 із 6 держбанків отримали 41,4 млрд гривень прибутку. Перший інвестиційний банк показав збитки у розмірі 16,5 млн грн.

Фото: Опендатабот

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Скільки заробили банки з іноземним капіталом за 2024 рік

Окрім цього, лідером серед банків з іноземним капіталом став Райффайзен банк, який отримав майже 4 млрд гривень, що на 22% більше порівняно з відповідним періодом у 2023 році.

Загалом, 13 з 14 банків цієї групи отримали прибуток у розмірі 16,23 млрд грн, що становить 24% сукупного прибутку всіх українських банків.

Фото: Опендатабот

Скільки заробили банки з приватним капіталом за 2024 рік

Водночас з приватним капіталом отримали 10,42 млрд гривень прибутку, що майже в 1,5 рази більше порівняно з відповідним періодом попереднього року. Лідером групи став ПУМБ, який заробив 3,2 млрд грн. Разом із Універсал банком (Монобанком) вони отримали половину прибутку цієї групи, тобто 5,44 млрд гривень.

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Найбільший приріст прибутку серед усіх українських банків продемонстрував МТБ банк, який збільшив свій прибуток у 13,6 разів до 436,77 млн грн.

Фото: Опендатабот

НБУ запровадить обмеження щодо переказу коштів з картки на картку

Зараз триває фаза обговорення щодо цього обмеження.

Представники НБУ наразі проводять другу ітерацію обговорення з волонтерським середовищем.

"Ми стійкі у своєму намірі знайти рішення цієї непростої, але небезпечної проблеми", – наголосив очільник НБУ Андрій Пишний.