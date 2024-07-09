Північнокорейська елітна військова тренувальна делегація направила до Росії. Це перший візит армії КНДР до РФ відколи країни підписали угоду про "всеосяжне стратегічне партнерство", повідомляє агенція Reuters.

КНДР направила своїх військових на навчання до РФ - що відомо

"Військово-освітня делегація Корейської народної армії на чолі з головою Військового університету імені Кім Ір Сена – Кім Гим Чхолем вилетіла з Пхеньяна 8 липня, щоб відвідати РФ", – йдеться у повідомленні.

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У виданні зазначили, що університет, названий на честь засновника КНДР, є полігоном для підготовки елітних військових офіцерів, і лідер країни Кім Чен Ин особисто відвідував цей заклад.

Інші подробиці, включно з метою візиту та місцем перебування північнокорейських військових в Росії, залишилися невідомими.

"Договір про всеосяжне стратегічне партнерство" – подробиці

Нагадаємо, що 19 червня Президент РФ Владімір Путін відвідав Пхеньян. Там лідери КНДР та Росії підписали угоду про всеосяжне партнерство, яка передбачає, зокрема, взаємну допомогу в разі агресії проти однієї зі сторін цього договору.

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Тоді ж Путін заявляв, що РФ не виключає військово-технічної співпраці із Північною Кореєю і що режим санкцій ООН проти КНДР має бути переглянутий.

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Північна Корея підтримує війну Росії в Україні - що відомо

Президент Північної Кореї висловив повну підтримку Росії у її війні проти України під час зустрічі з президентом РФ у Пхеньяні.

"Уряд Корейської Народно-Демократичної Республіки... висловлює свою повну підтримку та солідарність із російським урядом, армією та народом у проведенні "спеціальної воєнної операції" [війни – ред.] в Україні з метою захисту суверенітету, інтересів безпеки та територіальної цілісності", – заявляв Кім Чен Ин.

За його словами, відносини між РФ і КНДР вступають у новий період "процвітання". Північна Корея "високо оцінила роль Росії в глобальному стратегічному балансі" та пообіцяла зміцнити стратегічне співробітництво з Москвою.

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КНДР передає зброю РФ – що варто знати

Нагадаємо, що міністерство оборони Південної Кореї заявляло про те, що Москва отримала близько 5 мільйонів артилерійських снарядів від КНДР. Міністр оборони Шин Вонсік нагадав про відправку КНДР десятків балістичних ракет, щоб допомогти Москві бити по Україні.

2 січня цього року Росія вдарила по Харкову північнокорейською балістичною ракетою Hwasong-11. Балістичні ракети цієї серії Пхеньян вперше випробував у 2019-му році.

Водночас Кремль намагається приховати факти військової співпраці з КНДР та нехтувати міжнародними зобов’язаннями.