Учора в добовому зведенні Міноборони РФ у Телеграм повідомило, що російські сили нібито взяли під свій контроль населений пункт Яснобродівка (в Очеретинській селищній громаді) Покровського району Донецької області.

"Яснобродівка досі під контролем ЗСУ попри вчорашню заяву міністерства оборони Росії про її захоплення", – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в еклюзивному коментарі для Kyiv Post.

Жодних територіальних успіхів ворог не мав, а російської ворожої армії в цьому населеному пункті немає.

"Ситуація щодо взяття під контроль окупантами селища Яснобродівка така, що українські Сили оборони контролюють обстановку на тому напрямку і поблизу зазначеного селища", – наголосив Волошин.

За його словами, станом на ранок, жодних територіальних успіхів ворог не мав, а ворожої армії в цьому населеному пункті немає.

Минулої доби на Донецькому напрямку Сили оборони відбили 43 штурмові та наступальні дії противника в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області. Там ЗС РФ за допомогою авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ й покращити власне тактичне положення.

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"Ворог намагається тиснути на Сили оборони на цьому напрямку, і на цій ділянці фронту йдуть активні бойові дії, які тривають щодня. Бойові дії з противником відбуваються на підступах до цього населеного пункту", – додав речник ОСУВ "Хортиця".

Він зауважив, що армія ворога не полишає спроб захопити нові території та населені пункти України. РФ шукає слабкі місця в обороні ЗСУ й кидає на штурми українських населених пунктів як нещодавно мобілізованих, так і колишніх в’язнів.

"Хоч противник і намагається активізувати свої зусилля на окремих ділянках фронту і поліпшити своє тактичне становище, українські захисники продовжують протидіяти спробам ворога просунутися вглиб нашої території, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу", – запевнив Назар Волошин.