"Яснобродівка досі під контролем ЗСУ попри вчорашню заяву міністерства оборони Росії про її захоплення", – повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин в еклюзивному коментарі для Kyiv Post.
Яснобродівка – під контролем ЗСУ
Учора в добовому зведенні Міноборони РФ у Телеграм повідомило, що російські сили нібито взяли під свій контроль населений пункт Яснобродівка (в Очеретинській селищній громаді) Покровського району Донецької області.
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"Ситуація щодо взяття під контроль окупантами селища Яснобродівка така, що українські Сили оборони контролюють обстановку на тому напрямку і поблизу зазначеного селища", – наголосив Волошин.
За його словами, станом на ранок, жодних територіальних успіхів ворог не мав, а ворожої армії в цьому населеному пункті немає.
Минулої доби на Донецькому напрямку Сили оборони відбили 43 штурмові та наступальні дії противника в районах населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Калинове, Новоселівка Перша, Яснобродівка та Карлівка Донецької області. Там ЗС РФ за допомогою авіації намагалися витіснити підрозділи ЗСУ й покращити власне тактичне положення.
"Ворог намагається тиснути на Сили оборони на цьому напрямку, і на цій ділянці фронту йдуть активні бойові дії, які тривають щодня. Бойові дії з противником відбуваються на підступах до цього населеного пункту", – додав речник ОСУВ "Хортиця".
Він зауважив, що армія ворога не полишає спроб захопити нові території та населені пункти України. РФ шукає слабкі місця в обороні ЗСУ й кидає на штурми українських населених пунктів як нещодавно мобілізованих, так і колишніх в’язнів.
"Хоч противник і намагається активізувати свої зусилля на окремих ділянках фронту і поліпшити своє тактичне становище, українські захисники продовжують протидіяти спробам ворога просунутися вглиб нашої території, спрямовують зусилля на зриві виконання окупантами завдань наступу", – запевнив Назар Волошин.