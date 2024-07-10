Саудівська Аравія продасть частину європейських боргових зобов'язань, якщо держави G7 вирішать конфіскувати заморожені активи РФ, повідомили в Bloomberg.

Саудівська Аравія продасть європейські боргові зобов'язання

Одне з джерел Bloomberg назвало ці попередження "завуальованою погрозою", а інші два зазначили, що саудівські чиновники в розмовах згадували боргові зобов'язання, випущені Францією.

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Країни G7 домовились використовувати прибуток від них, а самі активи не конфісковувати. Деякі країни Європи виступили проти конфіскації, оскільки на їхню позицію могло вплинути попередження Саудівської Аравії, пояснюють у Bloomberg.

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Міністерство фінансів Саудівської Аравії у відповіді на запит Bloomberg наголосило, що подібних погроз не було.

"Позиція Саудівської Аравії змінилася після того, як країни G7 виступили з пропозицією, яка не передбачає експропріацію активів РФ. Однак поки незрозуміло, чи діяла Саудівська Аравія з власних інтересів – побоюючись, що конфіскація створить прецедент, який у майбутньому може бути використаний проти інших країн, чи з солідарності з Росією", – додали у виданні.

Україна отримає перші надходження від заморожених активів РФ цього літа – що треба знати

Європейська рада надасть Україні перші надходження з нарахувань на активи російського Центробанку, заблоковані в Європі після початку повномасштабної війни.

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До кінця року Україні нададуть додатковий кредит у 50 млрд євро. Його обслуговуватимуть та виплачуватимуть за рахунок надходжень від заблокованих російських активів. Ресурси спрямують на поточну та майбутню підтримку України у військовій сфері, для потреб забезпечення бюджетної стабільності та для зусиль із відновлення країни.

13 червня міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер повідомив про передачу Україні 50 млрд доларів від заморожених російських активів.