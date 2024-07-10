Служба безпеки України повідомила про затримання залізничника на Харківщині, який шпигував за ешелонами Сил оборони.

СБУ схопила залізничника на Харківщині

Ним виявився помічник машиніста локомотивного депо регіональної філії Укрзалізниці, якого дистанційно завербував співробітник 78-го розвідцентру ворожого ГРУ.

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Залізничник збирав розвіддані про залізничні маршрути, якими ЗСУ постачають важке озброєння та боєприпаси на фронт.

Він приховано фіксував напрямки руху ешелонів з українською зброєю, перебуваючи в кабіні локомотива. Фігурант також намагався виявити локації фортифікаційних споруд та укріпрайонів захисників Харкова.

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РФ хотіла використати їх для підготовки комбінованих ударів по залізничній інфраструктурі регіону, щоб зірвати постачання озброєнь та боєприпасів для ЗСУ.

Залізничника затримали, коли той намагався передати дані країні-агресору.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

ГРУ РФ зв'язалося з ним після його антиукраїнських коментарів у прокремлівських Телеграм-каналах.

Фото: Служба безпеки України

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Яке покарання загрожує залізничнику-зраднику на Харківщині

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

На 15 років ув'язнили агента ФСБ РФ, який готував удари по Укрзалізниці

Нагадаємо, що 57-річного місцевого жителя, який намагався готувати удари по об'єктах Укрзалізниці та енергетичних комплексах на Вінниччині, засудили до 15 років позбавлення волі.

Він хотів встановити локації вузлових станцій, якими рухались ешелони ЗСУ. Агент збирав інформацію про технічний стан підстанцій, що забезпечують електрикою об’єкти Укрзалізниці. Розвіддані фігурант мав передати своєму російському куратору через анонімну поштову скриньку.

ФСБ гарантувала йому 100 тис. рублів на придбання авто. Зловмисник сподівався, що пізніше спецслужба забере його на територію Росії.