Служба безпеки України поінформувала про затримання поплічниці країни-агресора, яка підпалила авто спецпризначенця Нацгвардії та готувала диверсії проти ТЦК.

СБУ затримала палійку на Кіровоградщині

28-річна мешканка Олександрії Кіровоградської області навмисно підпалила службовий пікап інструктора підрозділу спецпризначення "Омега" Національної гвардії.

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Фігурантка придбала легкозаймистий розпалювач та відстежила місце паркування авто. Під час комендантської години вона підкралася до автомобіля Нацгвардії та підпалила його. Жінка зняла на камеру власного телефону свої дії під час підготовки та скоєння злочину.

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Відео Росія хотіла використати для проведення ІПСО, поширюючи фейк про наявність антиукраїнського підпілля на Кіровоградщині.

Палійку затримали протягом доби. Її наступним завданням був підпал будівлі місцевого ТЦК.

Більше по темі СБУ скерувала до суду акти щодо майже 20 "депутатів" на Луганщині Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

За це їй обіцяли грошову винагороду, розмір якої залежав від масштабу займання. Вона потрапила в поле зору РФ на початку цього літа через активність у Телеграм-каналах, де вона шукала легкого заробітку.

Яке покарання отримає палійка з Кіровоградщини

Їй повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зараз вирішується питання щодо додаткової кваліфікації її злочинних дій за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

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Палійці загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала диверсанта, який підпалив електропідстанції на Одещині

Нагадаємо, що в кінці травня Служба безпеки затримала палія, який підпалив силові трансформатори підстанцій, що забезпечували електрикою вісім населених пунктів Одещини.

Він вилив 5 каністр із бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спричинив займання. У такий спосіб РФ намагалася знеструмити сотні житлових будинків, лікарні, теплогенеруючі підприємства, гідроспоруди та об’єкти газопостачання.

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Фігуранта завербувала ФСБ, і навесні цього року він отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині, для чого залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.