Служба безпеки України затримала диверсанта, який підпалив силові трансформатори підстанцій, які забезпечують електрикою вісім населених пунктів Одещини.

Про це повідомляє СБУ.

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СБУ затримав диверсанта-палія

"В середині квітня цього року він вилив 5 каністр з бензином на технологічне обладнання двох місцевих електропідстанцій, чим спровокував там пожежі. Тоді відбулось загоряння силових трансформаторів, які забезпечують електроживлення восьми населених пунктів регіону", – пояснили в СБУ.

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Також у Службі безпеки додали, що в такий спосіб ворог намагався знеструмити сотні житлових будинків, лікарні, теплогенеруючі підприємства, гідроспоруди та об’єкти газопостачання. Організатор диверсії родом із сусідньої східноєвропейської країни.

Як зазначається, зловмисника завербувала ФСБ, і навесні цього року він отримав завдання щодо вчинення серії підпалів на Одещині. Для цього він залучив свого спільника, який мав посвідку на проживання в Україні.

Більше по темі Заступнику міністра оборони Росії повідомили про підозру Служба безпеки України зібрала доказову базу на Олексія Криворучка, якй допомагав здійснити повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Після вчинення злочину виконавець сподівався приховано виїхати за кордон. Втім, СБУ встановила його місцезнаходження і затримала на місцевій автотрасі.

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Яке покарання загрожує диверсанту

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану). Тепер зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

СБУ затримала російського коригувальника ударів по Одещині

Нагадаємо, що 20 травня пресслужба СБУ заявила про затримання інформатора ФСБ Росії, який передавав ворогу дані про позиції ППО та інфраструктуру Одещини.

Як зазначається, російські спецслужби мали на меті дізнатися про геолокацію зенітно-ракетних комплексів ППО, радіолокаційних станцій та об’єктів телекомунікації Одеської області. Зловмисник діяв під прикриттям керівника місцевої компанії, яка працевлаштовує моряків на риболовецькі й торгівельні судна. Отримані дані він надсилав у вигляді текстових повідомлень та позначок на картах Google. Після отримання розвідданих, Росія намагалася наносити удари по визначеним зловмисником позиціям.