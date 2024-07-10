Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив, що допомога Україні від його країни сягне у 2024 році 220 млн євро. У такому ж обсязі Лісабон планує допомогти Україні й наступного року.

Про це він сказав у Вашингтоні напередодні одного з заходів у межах саміту НАТО. Його цитує видання JN.

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Португалія планує надати Україїні багатомільйонну допомогу - що відомо

"Тільки цього року, за нашими оцінками, ми зможемо досягти обсягу підтримки в розмірі понад 220 мільйонів євро, який буде повторено наступного року, і все це в рамках того остаточного врегулювання, яке буде встановлено на цьому саміті", - заявив Монтенегру.

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Прем'єр-міністр додав, що Португалія планує досягти 2% бюджетних видатків на оборону на рік раніше, ніж очікувалося - у 2029 році.

"Ця міжнародна коаліція також розглядає можливість внесення великого фінансового внеску у військову, гуманітарну, політичну та економічну підтримку України", - зазначив він.

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Португалія допомагає Україні - що відомо

У травні Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. У межах угоди Португалія зобов'язалася надати щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року.

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Також у березні Португалія приєдналась до ініціативи Чехії щодо закупівлі боєприпасів для України у третіх країн і виділить на це 100 мільйонів євро.

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