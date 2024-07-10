Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ долучається до ініціативи громадського об’єднання «Агенти крові» та даруватиме донорам приємні подарунки. Також на честь партнера на платформі з’явилась спеціальна добірка фільмів.

Метою партнерства є привернення уваги до важливості донорства в Україні та пропагування добровільного, безоплатного та регулярного донорства.

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До кінця 2024 року усі, хто здасть кров у центрах забору крові «Агенти крові» у шести українських містах, а саме в Києві, Одесі, Дніпрі, Запоріжжі, Кропивницькому або Миколаєві, гарантовано отримають від Київстар ТБ промокод для користування платформою з пакетом «Преміум HD» протягом 30 днів, а ще кожен донор може обрати спеціальний донорський пін «Справжній супергерой – це ти».

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«Для формування культури регулярного донорства дуже важливим є залучення великого бізнесу. Саме такі кампанії дозволяють голосніше говорити про донорство, особливо у тих регіонах, де потреба у крові є вкрай високою. Дякуємо за небайдужість — бо тільки разом ми можемо більше (і голосніше)!» – поділилась Олена Балбек, засновниця ГО «Агенти крові» та амбасадорка донорства крові.

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Щоб скористатись пропозицією, варто поділитись кров’ю за відповідними адресами центрів крові у таких містах:

Кропивницький, вул. Преображенська, 88

Миколаїв, провулок Радіо, 2

Запоріжжя, вул. Жаботинського (колишня вул. Правди), 32

Одеса, Бісквітний провулок, 2

Дніпро, проспект Богдана Хмельницького, 17

Київ, Національний інститут раку (вул. Юлії Здановської, 33/43) та Національний інститут серцево-судинної хірургії імeні М.М. Амосова (вул. Миколи Амосова, 6)

Записатись на здачу крові можна у зручному форматі через чат-бот в Telegram.

Після здійснення донації промокод на користування Київстар ТБ буде наданий у центрі крові, а скористатись ним можуть можуть абоненти усіх мобільних операторів та інтернет-провайдерів, адже платформа доступна для всіх. Щоб його активувати, потрібно авторизуватись на платформі Київстар ТБ за допомогою номера телефону.

Для зручності на платформі з одного акаунту можна одночасно переглядати різний контент на 5 пристроях: смартфоні, телевізорі, планшеті, ноутбуці та ТВ-приставці. Це дозволяє усій родині дивитись фільми, мультфільми та телеканали за вподобаннями на зручному девайсі.

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Київстар ТБ не вперше долучається до благодійних ініціатив. Зокрема, на платформі кіно та телебачення постійно доступний пакет «Благодійний», 40% від вартості якого перераховується на допомогу дітям з опіками в межах проєкту «Дитяча надія». Протягом 2023 року Київстар ТБ спрямувала понад 400 000 грн на цю ініціативу.

Довідково:

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 410 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів. Дізнавайтеся більше про новинки на платформі в телеграм-каналі «Кіно для ТБ»