11 798 штрафів за порушення правил військового обліку склали ТЦК від початку року, повідомив Опендатабот.

ТЦК за 2024 рік передали на примусове стягнення майже 12 тис. штрафів

Водночас за весь 2023 рік з українців примусово стягували 10 337 подібних штрафів.

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Фото: Опендатабот

4236 стягнень уже закриті, проте 7562 штрафів досі стягуються з боржників.

"Йдеться не про всі штрафи, винесені ТЦК за порушення правил військового обліку, а лише ті, які було передано на примусове стягнення до виконавчої служби", – пояснили в Опендатабот.

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Фото: Опендатабот

Через відкриття подібного провадження можуть накласти арешт на кошти та майно боржника, за допомогою яких потім і погасять борг.

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Як перевірити, чи не накладено штраф від ТЦК

Перевірити штрафи, які складає ТЦК за порушення військового обліку, можна в Опендатаботі.

Зеленський підписав закон про збільшення штрафів за ухиляння від мобілізації

Нагадаємо, що 17 травня Президент України підписав закон про внесення низки змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України.

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Так, за порушення правил військового обліку штраф становитиме від 3400 до 5100 грн, повторно впродовж року – від 5100 до 8500 гривень, а в особливий період – від 17 тисяч до 25 500 грн.

Водночас за порушення законодавства про оборону та мобілізацію у мирний час передбачається штраф від 5100 до 8500 гривень для громадян, від 17 000 до 25 500 гривень – для посадових і юридичних осіб, а за повторне правопорушення впродовж року – від 8500 до 11 900 гривень для громадян, від 25 500 до 34 000 гривень – для посадових і юридичних осіб.