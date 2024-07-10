Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Люксембургу Люк Фріден підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великим Герцогством Люксембург.

Підписання десятирічної безпекової угоди відбулося у Вашингтоні у межах саміту НАТО, повідомили на сайті Президента України.

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Україна уклала безпекову угоду з Люксембургом - що відомо

Від початку повномасштабного російського вторгнення Люксембург надав Україні військову допомогу на загальну суму 74,4 млн євро у 2022 році та 96 млн євро у 2023 році. На момент підписання цієї угоди Люксембург виділив 80 млн євро на військову підтримку України на 2024 рік.

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Згідно з документом, Люксембург продовжить надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії цієї угоди.

Також Люксембург разом із партнерами має намір забезпечити довгострокову підтримку потреб України та посилити стійкість України, щоб підтримати її невід’ємне право на самооборону від Росії.

Більше по темі НАТО призначив спецпредставника в Україні З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

Співробітництво України та Люксембургу у сфері оборонної промисловості - подробиці

Країни працюватимуть над перетворенням оборонної промисловості України на потужний потенціал, який дасть Україні змогу відновити свою територіальну цілісність.

Люксембург підтримуватиме зусилля України щодо інтеграції її оборонної промисловості до стандартів оборони й безпеки НАТО та ЄС. Зокрема, Люксембург розгляне варіанти сприяння інтеграції оборонної промисловості України в європейську оборонно-технологічну та промислову базу.

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Також Україна та Люксембург будуть працювати у сфері розвідки та безпеки відповідно до національного законодавства кожної країни.

Країни посилять співпрацю у таких сферах, як будівництво та металургійна промисловість, кібербезпека, консультаційні послуги у сфері бізнесу та фінансів, а також у космічному секторі.

Обмежувальні заходи проти Росії - що варто знати

Україна та Люксембург продовжать співпрацю, щоб підвищити ціну для Росії за її війну, використовуючи санкції та експортний контроль.

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Зокрема, буде визначено важливість обмежувальних заходів для обмеження доступу Росії до фінансів, товарів, технологій та послуг, щоб скоротити її доходи та стримувати майбутні атаки.

Люксембург залишатиметься прихильним жорстким санкціям ЄС проти російської економіки та тих, хто підтримує війну або обходить санкції. Люксембург вживатиме рішучих заходів для боротьби з обходом санкцій разом з партнерами ЄС та Європейською комісією.

З ким Україна уклала безпекові угоди

2024 року Україна уклала вже 20 двосторонніх безпекових угод із західними країнами та угоду про спільні безпекові зобов’язання з Європейським Союзом.

Угоди у сфері безпеки були підписані з