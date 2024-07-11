Під час зустрічі на саміті НАТО у Вашингтоні прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про новий пакет допомоги від Канади на суму 500 млн канадійських доларів, повідомили в Офісі Президента України.
Канада надішле пакет допомоги на 500 млн доларів
За словами Трюдо, Канада може надати медичну підтримку постраждалим через російський ракетний удар 8 липня по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Водночас він анонсував пакет військової допомоги обсягом 500 мільйонів канадійських доларів.
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"Для наших людей дуже важливо чути це. Дякую вам за допомогу, за додатковий оборонний пакет. Це посилить наших героїв на полі бою", – наголосив Президент України Володимир Зеленський.
Трюдо і Зеленський також скоординували співпрацю в "Коаліції винищувачів" і обмінялися думками щодо можливості додаткового навчання для льотчиків ЗСУ на канадійських авіасимуляторах.
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Канада розпочне передачу Україні багатоцільових безпілотників SkyRanger
Нагадаємо, що у квітні під час позачергового засідання керівної групи "Коаліції дронів" ухвалили рішення щодо надання Україні військової допомоги. Канада, зокрема, зобов'язалася розпочати постачання 450 багатоцільових безпілотних літальних апаратів SkyRanger.
Коаліцію дронів створили в межах роботи Контактної групи з питань оборони України. Її співлідерами є Велика Британія та Латвія, а до ініціативи долучилися Данія, Естонія, Литва, Канада, Нідерланди, Німеччина та Швеція.
Створення коаліції анонсували в січні 2024 року.
Уряд Канади взяв участь у реалізації навчальних програм у протимінній діяльності за участю жінок. Допомога Канади на протимінну діяльність передбачає близько 28,6 млн доларів США з 2022 року та складається з 12 проєктів, більшість із яких втілили у 2023 році.