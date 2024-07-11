Україна разом із десятками країн-коспонсорів у четвер, 11 липня, виносить на розгляд Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".

Асамблея розгляне питання, безпеки і захищеності ядерних обʼєктів України, які лунали на саміті миру у Швейцарії, повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.

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Понад 50 країн винесли на розгляд ГА ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - що відомо

"У проєкті резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті (Саміт миру у Швейцарії - ІФ-У) наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ", - написав Кислиця у твіттері.

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Він зазначив, що коспонсорами проєкту резолюції стали 55 держав, зокрема країни "Великої сімки".

Трансляція засідання ГА в прямому ефірі розпочнеться орієнтовно після 22:30 за Києвом.