Україна разом із десятками країн-коспонсорів у четвер, 11 липня, виносить на розгляд Генеральної асамблеї ООН проєкт резолюції "Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС".
Асамблея розгляне питання, безпеки і захищеності ядерних обʼєктів України, які лунали на саміті миру у Швейцарії, повідомив постійний представник України в ООН Сергій Кислиця.
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Понад 50 країн винесли на розгляд ГА ООН проєкт резолюції про ядерну безпеку - що відомо
"У проєкті резолюції Генасамблеї нагадується, що на Саміті (Саміт миру у Швейцарії - ІФ-У) наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ", - написав Кислиця у твіттері.
Він зазначив, що коспонсорами проєкту резолюції стали 55 держав, зокрема країни "Великої сімки".
Трансляція засідання ГА в прямому ефірі розпочнеться орієнтовно після 22:30 за Києвом.
Анонс ‼️ 11 липня Україна разом з десятками країн-коспонсорів* виносить на розгляд Генеральної Асамблеї ООН проєкт резолюції «Безпека та захищеність ядерних об’єктів України, включаючи Запорізьку АЕС».— Sergiy Kyslytsya 🇺🇦 (@SergiyKyslytsya) July 11, 2024
Невдовзі після Саміту про мир для України у Швейцарії ГА ООН розгляне… pic.twitter.com/vwTjrEHfSo
У Комюніке Саміту миру вказується:
Учасники Глобального саміті миру мають спільне бачення того, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю.
Українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні працювати безпечно та захищено під повним контролем України і відповідно до принципів МАГАТЕ.
Також зазначено, що глобальна продовольча безпека залежить від безперебійного виробництва та постачання продуктів.
Повне та безпечне торговельне судноплавство, а також доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях є надзвичайно важливими. Напади на торговельні судна в портах і на всьому маршруті, а також на цивільні порти та цивільну портову інфраструктуру є неприйнятними.