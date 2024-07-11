Сполучені Штати зупинили російську ботоферму на основі штучного інтелекту, контрольовану ФСБ, яка підробляла профілі користувачів, повідомляється в пресрелізі Мін'юсту США.

США знешкодили ботоферму ФСБ

Як зазначається, Міністерство юстиції США конфіскувало дві доменні імена й обшукало 968 облікових записів соціальних мереж, які використовували росіяни для створення ботоферми в соцмережах на основі ШІ, яка поширювала дезінформацію в Сполучених Штатах і за кордоном.

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З 2022 року керівництво російського медіа RT прагнуло розробити альтернативні засоби поширення інформації поза стандартними телевізійними випусками новин RT. Тоді за сприяння посередників розробили програмного забезпечення, яке дозволило створити й керувати ботофермою. А На початку 2023 року за погодженням і фінансовою підтримкою Кремля, офіцер ФСБ Росії очолив роботу над ботофермою.

Система користувалась фіктивними профілями в соцмережах, які нібито належать громадянам США, а оператори використовували їх для просування повідомлень на підтримку цілей російського уряду.

"Росія мала намір використовувати цю ботоферму для поширення іноземної дезінформації, згенерованої ШІ, масштабуючи свою роботу за допомогою ШІ, щоб підірвати наших партнерів в Україні та вплинути на геополітичні наративи, сприятливі для російського уряду", – пояснив директор ФБР Крістофер Рей.

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Соцмережа Х (колишній Twitter) на запит від ФБР і Національної кібернетичної місії США добровільно призупинила роботу облікових записів ботів, визначених у судових документах.

"Цими діями Міністерство юстиції зірвало підтримувану російським урядом пропагандистську кампанію з використанням штучного інтелекту з використання ботоферми для поширення дезінформації в Сполучених Штатах і за кордоном", – зазначив генеральний прокурор США Меррік Б. Гарленд.

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СБУ викрила дві ботоферми РФ, які зламували телефони військових України

Нагадаємо, що 12 червня в Дніпрі та на Житомирщині затримали поплічників Росії, які допомагали ворожим спецслужбам отримувати особисту інформацію ЗСУ.

Одна з ботоферм діяла в Коростені Житомирської області. Місцева жителька на замовлення РФ масово реєструвала віртуальні мобільні номери українських операторів й анонімні акаунти в Телеграмі, а потім продавала або здавала в оренду через спеціалізовані інтернет-платформи Росії.

Водночас російські спецслужби використовували ці номери для зламу телефонів українських військових.

Також у Дніпрі затримали 30-річного жителя, який зареєстрував майже 15 тисяч фіктивних облікових записів у різних соцмережах і месенджерах. Створені акаунти він продавав на форумах даркнету, де його основними покупцями були представники спецслужб країни-агресора.