Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС, повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (колишній Twitter).

ООН ухвалила резолюцію щодо ядерної безпеки

Проти документа проголосували Білорусь, Бурунді, КНДР, Куба, Малі, Росія, Сирія, Нікарагуа та Еритрея.

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Висловлюючи занепокоєння нестабільною ситуацією з ядерною безпекою та захистом на ЗАЕС, резолюція закликає Росію вивести військовий та інший несанкціонований персонал зі станції й вимагє негайного повернення її під повний контроль України.

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Документ повністю підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту й визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист ЗАЕС.

"У резолюції повторюється необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ", – наголосив Зеленський.