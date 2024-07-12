Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію з питань безпеки та захисту ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС, повідомив Президент України Володимир Зеленський у соцмережі Х (колишній Twitter).
ООН ухвалила резолюцію щодо ядерної безпеки
Проти документа проголосували Білорусь, Бурунді, КНДР, Куба, Малі, Росія, Сирія, Нікарагуа та Еритрея.
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Висловлюючи занепокоєння нестабільною ситуацією з ядерною безпекою та захистом на ЗАЕС, резолюція закликає Росію вивести військовий та інший несанкціонований персонал зі станції й вимагє негайного повернення її під повний контроль України.
Документ повністю підтримує мандат МАГАТЕ щодо усунення ризиків для ядерної безпеки та захищеності під час збройного конфлікту й визнає важливість принципів агентства, які допоможуть гарантувати захист ЗАЕС.
"У резолюції повторюється необхідність демілітаризації та деокупації ЗАЕС у світлі невиконання Росією резолюцій керівних органів МАГАТЕ", – наголосив Зеленський.
Today, another significant step toward restoring respect for the UN Charter and international law was taken.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 11, 2024
The resolution "Safety and Security of Ukraine's Nuclear Facilities, including the Zaporizhzhia NPP," initiated by Ukraine, was approved by the UN General Assembly.
The…
Проєкт резолюції про ядерну безпеку – що відомо
Як зазначалось у проєкті резолюції Генасамблеї, на Саміті миру у Швейцарії наголошувалося, що будь-яке використання ядерної енергії та ядерних установок має бути безпечним, захищеним, надійно охоронятися та не шкодити довкіллю, і що українські атомні електростанції та установки, зокрема ЗАЕС, повинні залишатися під повним суверенним контролем України відповідно до принципів МАГАТЕ.
Співспонсорами проєкту резолюції стали 55 держав, зокрема країни "Великої сімки".