Австралійський уряд виділив найбільший за весь час війни військовий пакет допомоги на суму 250 млн австралійських доларів (170 млн доларів США), пише ABC News.

Австралія відправить Україні найбільший пакет військової допомоги

Це найбільший внесок у військові дії з моменту вторгнення Росії в Україну.

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Уряд Австралії також надасть "невелику кількість" персоналу для нового командування НАТО для України. Як зазначається, 700 осіб допоможуть у навчаннях та організації сектору безпеки.

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Власне військовий пакет містить керовані ракети, ракети ППО, протитанкову зброю, боєприпаси та партію взуття для ЗСУ.

Україна отримала катери від Австралії – що відомо

Нагадаємо, що Україна отримує партію катерів у межах обіцяного Австралією пакету допомоги на 100 млн доларів США.

Постачання цих катерів в Україну відбувається впродовж червня та липня разом із іншою виділеною допомогою. Катери "830R" можуть бути швидко розгорнуті та потребують мінімального обслуговування, що забезпечує більшу оперативну готовність, коли це буде необхідно українським силам.

Більше по темі Європарламент ухвалив резолюцію про продовження підтримки України Новий склад євродепутатів затвердив подальшу допомогу Україні, зокрема військову і фінансову, у низці сфер.

У квітні уряд Австралії оголосив про передачу Україні безпілотників на 32,5 млн доларів, а також партії переносних ЗРК.