На завершення 75-го саміту НАТО у Вашингтоні його учасники ухвалили Український договір, до якого приєднались уже 32 країни, повідомили в Офісі Президента.

Ukrainian Compact – подробиці

Як зазначається, це доповнення до Спільної декларації G7, погодженої у 2023 році на попередньому саміті Північноатлантичного альянсу у Вільнюсі. До Ukrainian Compact приєднались уже 32 учасники, зокрема 23 лідери країн, з якими Україна уклала двосторонні безпекові угоди.

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"Я дякую Президенту Байдену за його лідерство та всі зусилля, щоб наша співпраця у сфері безпеки була наповнена рішучими діями. Є 23 сильні угоди, і будуть угоди з іншими країнами. У нас є історично важлива угода з безпеки зі Сполученими Штатами", – заявив Президент України Володимир Зеленський.

Ukrainian Compact, який відкритий для підписання іншими країнами, гарантує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток ЗСУ та механізмів екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації війни, що триває, або можливої агресії в майбутньому.

Більше по темі Польща виділила майже 130 млн доларів на українських дітей у польських школах З нового навчального року в школах країни з’явиться від 20 до 60 тис. українських дітей, які не відвідували навчальні заклади Польщі.

Джо Байден пояснив подробиці Ukrainian Compact

За його словами, підписанти в середньостроковій перспективі допоможуть розбудувати армію, щоб захистити Україну та стримати нову агресію. Водночас у короткостроковій перспективі краіїни-учасниці нададуть Україні боєприпаси, зброю, навчання, щоб протистояти РФ.

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У документі наголошується, що у разі спроби повторного нападу Росії після закінчення війни усі країни, які ухвалили цей документ, підтримають Україну.

Рішення для України на саміті НАТО – що відомо

Лідери НАТО затвердили виділення Україні військової допомоги на 40 млрд євро, а цю суму переглянуть на саміті наступного року для того, щоб переконатися, що внесок і далі відповідатиме потребам України.

Водночас там назвали членство України в НАТО незворотним. Але український уряд обиратиме самостійно й без зовнішнього втручання те, як гарантувати власну безпеку.

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Партнери в НАТО зобов'язалися надати Україні ППО на 1 млрд доларів, Україні надішлють один комплекс ЗРК Patriot від США, два від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.