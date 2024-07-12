Служба безпеки України повідомила про затримання трьох диверсантів ФСБ у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів.
СБУ затримала диверсантів ФСБ на Харківщині та Рівненщині
У Харкові спеціалісти Служби безпеки спіймали диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону. Фігурантом виявився рецидивіст із Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство.
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Після дистанційного вербування ФСБ зловмисник прибув на Харківщину для скоєння чергового злочину.
Ще двоє затриманих – безробітні мешканці Рівного, яких ФСБ також завербувала дистанційно.
Один із них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України, а інший фіксував наслідки на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це російській спецслужбі.
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Обидва диверсанти потрапили у поле зору ФСБ завдяки активному користуванню російськими Телеграм-каналами з пошуку швидкого заробітку.
У разі виконання ворожих завдань РФ обіцяла фігурантам перерахувати грошову винагороду на їхні банківські картки.
Яке покарання загрожує диверсантам-паліям
Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).
Паліям загрожує довічне ув’язнення.