Служба безпеки України повідомила про затримання трьох диверсантів ФСБ у Харківській та Рівненській областях, які підпалювали релейні шафи на залізничних коліях обох регіонів.

СБУ затримала диверсантів ФСБ на Харківщині та Рівненщині

У Харкові спеціалісти Служби безпеки спіймали диверсанта, який намагався знищити релейну шафу залізничного світлофора на одному з ключових перегонів регіону. Фігурантом виявився рецидивіст із Одеси, який раніше відбував покарання за грабіж та замах на умисне вбивство.

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Після дистанційного вербування ФСБ зловмисник прибув на Харківщину для скоєння чергового злочину.

Ще двоє затриманих – безробітні мешканці Рівного, яких ФСБ також завербувала дистанційно.

Один із них підпалив релейну шафу, яка контролювала роботу семафорів на одній з головних залізничних ліній західного регіону України, а інший фіксував наслідки на камеру власного телефону, щоб потім надіслати це російській спецслужбі.

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Це луганські колаборанти, більшість із яких представляє партію Владіміра Путіна Єдина Росія".

Обидва диверсанти потрапили у поле зору ФСБ завдяки активному користуванню російськими Телеграм-каналами з пошуку швидкого заробітку.

У разі виконання ворожих завдань РФ обіцяла фігурантам перерахувати грошову винагороду на їхні банківські картки.

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Фото: Служба безпеки України

Яке покарання загрожує диверсантам-паліям

Їм повідомили про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Паліям загрожує довічне ув’язнення.

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