Міністерство оборони США оголосило вміст 61-го траншу військової допомоги Україні в рамках президентських повноважень Джо Байдена, до якого, зокрема, входять батарея ЗРК Patriot, системи ППО і ракети для HIMARS.

Що входить у пакет допомоги Україні від США на 225 млн доларів

"Пакет, виділений за президентськими повноваженнями (PDA) на суму близько $225 мільйонів, надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальних потреб", – наголосили в Пентагоні.

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Пакет допомоги від США містить наступне:

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  • одна батарея Patriot;
  • боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS;
  • зенітні ракети Stinger;
  • боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • протитанкові керовані ракети TOW;
  • протитанкові комплекси Javelin і АТ-4;
  • боєприпаси для стрілецької зброї;
  • підривні боєприпаси;
  • допоміжне обладнання.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати разом із близько 50 членами Альянсу та партнерами, щоб гарантувати, що відважні захисники України отримають критичні можливості, необхідні для боротьби з російською агресією", – додали в Міноборони США.

Системи Patriot для України – що відомо

Президент США Джо Байден на саміті НАТО оголосив про передачу Україні додаткової системи Patriot. Він також анонсував передачу ще двох від Німеччини та Румунії, а один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Водночас Італія передасть Україні систему SAMP-T.

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8 липня німецький уряд оголосив про передачу нового пакета військової допомоги, який містить систему Patriot і ракети та запчастини до нього.

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Друга партія зенітних ракет великої дальності Patriot, надіслана Іспанією, прибула в Україну 25 червня. Окрім ракет для ЗРК Patriot, Іспанія також надала другу партію бойових танків Leopard, різні типи боєприпасів, зокрема, 155-мм снаряди, системи боротьби проти дронів, системи оптико-електронного спостереження та стеження, а також дистанційні засоби озброєння.

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