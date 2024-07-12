Активісти руху «Жовта Стрічка» відповіли на злочини окупантів, розвісивши жовті стрічки та плакати біля парку імені Тараса Шевченка у Генічеську. У дописі підкреслюється, ці символи опору та єднання нагадують, що кінець російському беззаконню наближається.

Як зазначається, попри зростаюче безладдя у місті, спричинене російськими військовими, місцевий опір не вщухає.

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На тимчасово окупованій території Херсонщини у місті Генічеську українські активісти розвісили жовті стрічки та плакати, повідомив рух опору «Жовта стрічка» .

Партизани розповсюдили сотні жовтих стрічок у Євпаторії - подробиці

На початку липня у тимчасово окупованому Криму активісти руху "Жовта стрічка" розповсюдили в Євпаторії сотні жовтих стрічок у межах акції спротиву.

"Активісти руху "Жовта Стрічка" нещодавно провели акцію спротиву в Євпаторії, розповсюджуючи сотні жовтих стрічок по всьому місту", - йшлося у повідомленні.

Одна з жовтих стрічок була розміщена біля входу до місцевої бібліотеки, що дуже не сподобалось росіянам, які намагались її швидко зірвати.