Сьогодні, 12 липня, місцеві жителі повідомили про вибухи в аеропорті в Маріуполі, поінформував у коментарі Kyiv Post радник міського голови тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко.

Вибухи в аеропорту Маріуполя – подробиці

"12-20 пролунало шість вибухів. Два з них – з півночі від Маріуполя російське ППО намагалось щось збити, а чотири - це влучання в район аеропорту, де базуються російське ППО", – пояснив радник мера міста.

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За словами мера, на місці виникла пожежа, а приблизно через 35 хвилин місцеві жителі Приморського району почули глухі звуки детонації.

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"Та згодом о 13-25 пролунав повторний вибух від детонації. На зараз – все чисто", – додав Андрющенко.

Про атаку повідомляв також Телеграм-канал "Маріуполь.Спротив".

Згідно з даними, там нещодавно перебував віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснулін та керівник "ДНР" Денис Пушилін.