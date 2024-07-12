Сьогодні, 12 липня, місцеві жителі повідомили про вибухи в аеропорті в Маріуполі, поінформував у коментарі Kyiv Post радник міського голови тимчасово окупованого міста Петро Андрющенко.
Вибухи в аеропорту Маріуполя – подробиці
"12-20 пролунало шість вибухів. Два з них – з півночі від Маріуполя російське ППО намагалось щось збити, а чотири - це влучання в район аеропорту, де базуються російське ППО", – пояснив радник мера міста.
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За словами мера, на місці виникла пожежа, а приблизно через 35 хвилин місцеві жителі Приморського району почули глухі звуки детонації.
"Та згодом о 13-25 пролунав повторний вибух від детонації. На зараз – все чисто", – додав Андрющенко.
Про атаку повідомляв також Телеграм-канал "Маріуполь.Спротив".
Згідно з даними, там нещодавно перебував віцепрем'єр уряду Росії Марат Хуснулін та керівник "ДНР" Денис Пушилін.
Про вибухи районі маріупольського аеропорту повідомляв також український журналіст Андрій Цаплієнко.
Росія застосувала навмисну тактику голоду в Маріуполі
Нагадаємо, що Кремль використав навмисну тактику голоду під час облоги Маріуполя в 2022 році. Цивільні тоді залишились без води, газу та електроенергії протягом деякого часу.
22 тисячі людей вбили під час оточення і захоплення міста на початку повномасштабної війни. Цивільне населення залишилось без води, газу та електроенергії протягом декількох днів після облоги, оскільки температура опустилася нижче мінус 10 градусів.
Тактика росіян мала чотири етапи, починаючи з нападів на цивільну інфраструктуру, відключення електроенергії, опалення та водопостачання. Потім гуманітарна евакуація була відкинута і навіть атакована.
У Маріуполі росіяни демонтували пам'ятник жертвам обстрілу мікрорайону "Східний". Спочатку вони зруйнували мурал "Мілана", де була зображена дівчинка, яка постраждала під час обстрілів на "Східному". Тепер демонтували пам'ятник жертвам цього терористичного акту