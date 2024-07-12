Служба безпеки України повідомила про повідомлення про підозру трьом зрадникам, які воювали проти ЗСУ на східному фронті, а ще одного – засуджили до 15 років ув'язнення.

СБУ повідомив про підозру трьом зрадникам, які штурмували Авдіївку

Засудженого до 15 років ЗСУ взяли в полон, коли він у складі ворожого підрозділу намагався прорватися до Куп’янська.

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Ним виявився мешканець тимчасово захопленого Криму, який на початку цього року, перебуваючи вМоскві, доєднався до лав ЗС РФ. Його відправили до 2-ї мотострілецької дивізії збройних сил РФ, у складі якої він брав участь у штурмах позицій ЗСУ на Куп’янському напрямку.

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Трьох зрадників взяли в полон під час боєзіткнень у районах Бахмута, Авдіївки та Лисичанська на початку літа 2024 року.

Вони мешкали у тимчасово окупованих районах Донецької та Луганської областей. Звідти вони також добровільно доєднались до ворожих військ, деякі з них ще до початку повномасштабної війни.

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Один із них був вогнеметником у лавах "народної міліції ЛНР".

У складі ворожого угруповання він брав участь у захопленні Попасної та Лисичанська. Згодом його «відрядили» обстрілювати передові позиції українських захисників у районі Білогорівки. Інший фігурант прибув до російського військкомату у місті Калуга, де уклав контракт з ворожим міноборони. Його призначили на посаду стрільця у складі 1008-го мотострілецького полку збройних сил РФ та перекинули воювати під Бахмут.

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Ще одним фігурантом виявився рецидивіст, який для погашення судимості вступив до мотострілецького полку "Восток" РФ. Там він також брав участь в операціях в районі Авдіївки.

Яке покарання загрожує трьом зрадникам

Їм повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 7 ст. 111-1 (добровільна участь громадянина України в незаконних збройних чи воєнізованих формуваннях, створених на тимчасово окупованій території, та/або в збройних формуваннях держави-агресора).

За цими ж статтями реальний термін ув’язнення отримав поплічник РФ із тимчасово захопленого Криму.