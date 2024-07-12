Прем'єр-міністр Денис Шмигаль закликав місцеву владу встановити альтернативні джерела енергії у містах України, аби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Зокрема, у приклад він навів енергосистему Харкова.
Про це Шмигаль написав у Telegram.
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В Україні місцеву владу закликати облаштувати альтернативні джерела енергії - що відомо
Під час візиту до Харкова прем'єр-міністр ознайомився з роботою одного з енергооб’єктів міста.
На його території встановили чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Таке обладнання дозволить постачати тепло мешканцям Харкова у разі відсутності електроенергії.
Як зазначив Шмигаль, наразі ведуться переговори з партнерами про встановлення додаткових газотурбінних установок.
"Закликаю інші міста так само встановлювати альтернативні джерела енергії, щоби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Уряд зі свого боку продовжить надавати підтримку регіонам", - наголосив прем'єр.
За його словами, для підготовки до опалювального сезону Харківській області уряд у червні виділив додаткові 2,5 млрд гривень.
Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації
Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.
Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.