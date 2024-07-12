Росіяни максимально неохоче повертають з полону захисників Маріуполя і застосовують до них тортури та катування. Україна робить усе можливе для звільнення військовослужбовців.

Про це повідомив уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець під час брифінгу у Миколаєві, передає кореспондент Укрінформу.

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Українських морпіхів катують у Росії - що відомо

Омбудсман зазначив, що росіяни дуже неохоче повертають з полону оборонців Маріуполя. Раніше у РФ застосовували публічні судилища стосовно представників Нацгвардії.

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«Нині щось подібне вони роблять з полоненими 36 бригади морської піхоти. Вони їх зібрали в одну виправну колонію, де максимально погані умови перебування, багато хто піддається тортурам, нашим морпіхам присуджують величезні тюремні терміни», - наголосив Лубінець.

Він зазначив, що його команда продовжує робити все можливе для звільнення наших військовослужбовців, постійно залучає нових міжнародних партнерів.

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Україна вже має три табори російських військовополонених - що варто знати

Лубінець зазначив, поки що кількість українських бійців у полоні РФ більша, аніж росіян у нас, але ситуація різко змінюється на нашу користь, в України є великий банк обміну.

«Ми вже наповнюємо третій табір для російських військовополонених і приступили до ремонту четвертого. Тому якби росіяни хотіли, то ми б уже давно повернули усіх наших людей. Але цього не відбувається виключно через негативну позицію РФ», - наголосив він.

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Омбудсман також звернув увагу на те, що пріоритетними напрямками щодо повернення військовополонених з РФ є важкопоранені та жінки.

«Пріоритетними щодо повернення військовополонених з РФ для мене є два критерії, зафіксовані Женевською конвенцією. Перше, це важкопоранені, друге – жінки. Наразі нам вдалося повернути 198 жінок, але ще понад 400 залишаються у російському полоні», - зазначив омбудсмен.

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За його словами, під час першої зустрічі з російською колегою Москальковою у жовтні 2022 року вдалося домовитися про повернення 108 українських жінок.

На сьогодні Україна вже повернула з полону 3149 військовополонених.

РФ не хоче повертати своїх військовополонених - подробиці

Раніше уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначав, що Росія не зацікавлена в поверненні своїх військовополонених. Інакше б обмін у форматі «всіх на всіх» уже давно відбувся.

Він додав, що в питанні обмінів Україні допомагають кілька країн.

«Але ми сподіваємося, що отримаємо додаткові важелі впливу на РФ і автоматично - нові гарні результати», - сказав він.