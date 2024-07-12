Парламент Молдови ухвалив рішення звільнити від фітосанітарної перевірки Національного агентства безпеки харчових продуктів (ANSA) українське зерно, яке транзитом прямує через країну. имчасово призупинення діятиме до 14 вересня.

Про це повідомляє Newsmaker з посиланням на рішення молдовського уряду.

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У Молдові тимчасово зупинили перевірку українського зерна - що відомо

У виданні зазначили, що парламент запровадив тимчасове призупинення дії закону "Про захист рослин і фітосанітарний карантин" щодо українського зерна, яке перевозять через територію Молдови до портів Рені та Галац, а також залізницею. Ця пільга діятиме до 14 вересня.

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"Цей вид товарів перетинає територію нашої країни в спеціалізованих транспортних засобах, тому ризик ввезення карантинних організмів невеликий. У разі виникнення пригод із транспортом або вантажем під час його транзиту через Молдову перевізники мають повідомити ANSA протягом двох годин", - ідеться у пресрелізі парламенту.

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Очільник парламентської комісії з питань сільського господарства та харчової промисловості Олександр Трубка, який ініціював пропозицію, заявив, що ухвалення цього законопроєкту дасть змогу розв'язати проблему транзиту товарів нетваринного походження і заторів, які утворилися на молдовському кордоні через збільшення потоку товарів з України.

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Парламент Молдови вшанував пам'ять українців, які загинули 8 липня у Києві - подробиці

Уряд Молдови у четвер розпочав засідання хвилиною мовчання у пам'яті про цивільних українців, які загинули внаслідок російської атаки на Київ 8 липня. Хвилину мовчання ініціював спікер парламенту Ігор Гросу.

"Днями ми стали свідками того, як кремлівський режим завдав ракетного удару по Україні. Одна з ракет поцілила у найбільшу дитячу лікарню Києва "Охматдит", де перебували близько 600 дітей, які щоденно борються за життя", – зазначав спікер.

Депутатам також показали відео, зняте біля київського "Охматдиту" після обстрілу.