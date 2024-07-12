В Україні з 24 лютого 2022 року від вибухонебезпечних предметів постраждали понад тисячу осіб, з яких 297 – загинули. Служба безпеки України збирає масшатбну доказову базу проти РФ для суду у Гаазі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Росія використовує протипіхотні міни щодо цивільних - що відомо

За інформацією СБУ, «з початку повномасштабного вторгнення через ворожі вибухові пристрої постраждало понад 1 тис. жителів, з яких 297 – загинули. Серед них – багато дітей».

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Масштабна доказова база свідчить про свідоме використання РФ протипіхотних мін щодо цивільного населення України. Це навмисне порушення міжнародного права, законів та звичаїв війни.

«Після отримання СБУ достатньої кількості доказів буде вирішуватися питання про передачу матеріалів до Міжнародного кримінального суду в Гаазі», - зазначили в СБУ.

Як встановило розслідування, росіяни цілеспрямовано облаштовують мінні пастки поблизу або на території населених пунктів, які знаходяться в зоні бойових дій.

Для маскування боєприпасів російські загарбники використовують різні предмети широкого вжитку, серед яких дитячі іграшки та коробки з цукерками.

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Дуже часто російські ДРГ встановлюють мінні загородження для прикриття свого відступу з прифронтових районів та прикордоння України.

Де найбільше мін в Україні та яких саме

Найбільше фактів застосування Росією мінних пасток проти цивільного населення зафіксували на територіях Донецької та Харківської областей.

Йдеться про фугасні та осколкові протипіхотні міни типу:

ПФМ-1 – боєприпас натискної дії (відомий як «пелюсток»). За рахунок специфічної форми є малопомітним на місцевості. Під час підриву на такій міні людина отримує значні поранення ніг, інколи смертельні

ПМН-2 – так само боєприпас натискної дії. Зазвичай під час його вибуху людині відриває кінцівку, якою вона наступила на міну

ОЗМ-72 – вистрибуючий боєприпас кругового ураження (відомий як «міна-жаба»). Під час спрацювання вона «вистрибує» на висоту майже 1 м та уражає уламками в радіусі 25 м

МОН-50 – протипіхотна міна направленої дії, заборонена Оттавською конвенцією.

У межах багатоепізодного кримінального провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) тривають слідчі дії для притягнення воєнних злочинців до відповідальності.

СБУ закликає громадян України дотримуватися правил безпеки. У разі виявлення вибухонебезпечного чи підозрілого предмета, не чіпайте його, зберігайте спокій, запам’ятайте місце знахідки та повідомте про нього правоохоронні органи чи спеціальні служби. Телефонуйте за номером 112 чи 101.

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В Україні сапери повернули у використання понад 156 тис. га землі цього року - подробиці

Перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко повідомила, що у 2024 році сапери перевірили й повернули у використання аграріїв понад 156,6 тис. га сільськогосподарських земель.

Зокрема, на Херсонщині вже перевірили і повернули у використання аграріїв майже 60% сільгоспугідь, які запланували обстежити у цьому році.

Міністерка наголосила, що завдяки цьому аграрії знову можуть виїжджати у поля, засівати угіддя та збирати урожай. Ці землі забезпечують робочі місця, податки для держави та необхідну продукцію.