На цьому тлі українці не опускають руки, а посилено готуються до зими. Зріс попит на генератори та зарядні станції – ним запасаються всі. Не кажучи вже про ліхтарі, елементи живлення, навіть свічки. Але деякі українці діють більш креативно .

Наразі дефіцит світла не є критичним, оскільки на дворі спекотне літо, тож опалення українці не потребують, а світловий день довгий. Але дуже скоро прийде осінь, а за нею – зима, і споживання електроенергії через роботу опалення зросте.

За даними найбільшої енергетичної компанії України ДТЕК, Росія знищила до 90% їхньої теплової генерації. Пошкоджено також багато розподільчих підстанцій та кілька ГЕС. Під час останньої російської терористичної атаки на Київ, зокрема, були знищені три підстанції ДТЕК, через що періоди відключень світла в столиці стали тривалішими.

Російські цілеспрямовані удари по енергетичній системі України, спрямовані на створення гуманітарної катастрофи в тилу, досягли результатів. Відключення світла відбуваються по всій країні, у багатьох абонентів вони тривають до 12 годин на добу.

Як-от Олександр з Ірпеня – міста, яке стало ареною боїв за Київ навесні 2022 року. Після вигнання окупантів Олександр із сім’єю повернувся до рідного будинку й почав шукати способи збільшити енергоефективність квартири. Зараз він встановив ось цю потужну зарядну станцію, яка дає живлення всьому житлу.

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«Об’єм станції (перекритись станцією) наразі у нас півтора кіловати. Що таке півтора кіловати? Те, що намотує лічильник за місяць – 300 кіловат – от півтора – це цієї станції . Будь-який девайс в квартирі вона тягне. Тягне пральну машину, тягне кондиціонер, тягне індукційну плиту, навіть сосиски на грилі жарили без світла», - каже Олександр.

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Але він пішов ще далі. Він інтегрував цю станцію в електромережу будинку. Тепер коли світло пропадає, будинок сам переключається на неї, а потім – навпаки – щоб вона заряджалась.

«Встановили два модуля додаткових. Перший – це Автоматичний перехідник. Коли світло пропадає, він автоматично перемикає систему на зарядну станцію, а коли світло з’являється, він автоматично перемикає на мережу, а станція встає на зарядку. А другий, який керується через wi-fi, він керує зарядкою станції. І коли вона перестає заряджатись, він відключає її, щоб вона не перебувала під навантаженням», - пояснює Олександр.

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А щоб мати додаткове джерело енергії для невеликих приладів, придбав ось таку сонячну панель. Вона ручна, тож її можна встановити на вікно або балкон та тій стороні квартири, де зараз сонце.

«Приблизно в районі 2000 грн коштує ця панель. Тут ще до неї йде зарядка, вона сама по собі на 100 Ват, але по факту вона дає 40-50 Ват. Роутер, телефон, ноутбук, щось можна таке з нею зробити. Вивішується дуже просто – огірки ростуть на балконі, завдяки огіркам – вони не виросли, а панель висить. Ось так закинули, і акумулятор поставили», - розказує Олександр.

Але найцікавіше у нього – в підвалі. Багато людей в його новобудові працюють із дому, тож разом із сусідами вони купили великий акумулятор, перетворювач струму і стабілізатор. І заживили від них інтернет-обладнання – воно працює безперебійно, незалежно від того, є світло в будинку, чи ні.

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«Ось кабель йде, ми його кинули, і він пішов до обладнання провайдера. У нас два свіча провайдера. І всі свічі у нас на одному кабелі, і від акумулятора зараз маємо інтернет по всьому будинку. Оцієї системи за нашими підрахунками вистачає настільки, що нам треба лише 4 години електрики на добу, об інтернет працював цілодобово», - показує чоловік.

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Зараз все більш популярними стають сонячні панелі, зарядні станції та акумулятори, в Україні все частіше можна побачити їх на вулицях та на балконах. Та багато людей йдуть більш дешевим і традиційним шляхом! Як-от Володимир з південного передмістя Києва – він вирішив звернутися до українських традицій, і щоб не залежати від електрики та системи опалення, побудував в своєму домі в котеджному містечку мідл-класу класичну голландську піч. В ній є все – топка, піддувало і навіть конфорки, на яких можна готувати їжу.

«Тут можна приготувати їжу, якщо немає газу чи електрики, щось спекти, це звичайна сільська піч, якою наші предки користувалися задовго до нас. Вона 5-оборотна. 1-й канал іде, тут другий, 3-й, 4-й і 5-й канал на вихід. Її вистачає протопити оцю кімнату з коридорами і сусідньою кімнатою – 45 квадратних метрів – на весь день двома відрами дров, вона видає 20 градусів по Цельсію», - каже чоловік.

Із дружиною вони доглядають за великим садком, і регулярно його обрізають. А обрізані гілки Володимир перетворює на паливо.

«Дроблені гілки складаються в таку засіку, самі зробили, запасів таких у нас – 4-5 кубів. Це наші дрова, ми їх не купуємо, це залишається після обрізки садка. При нашій зимі цього вистачає на півроку, до лютого включно. Далі переходимо на великі дрова. Затрати – тільки своя праця. Дробарка дуже ефективна, от все це що ви бачите перед собою – на це пішло менше 2 літрів бензину», - показує нам своє господарство Володимир.

Ніякого газу, ніякої електрики. Чисте тепло без зайвих витрат. Та якщо не вистачить гілок, у пана Володимира заготовлений запас дров. На дереві він розуєміться, бо в нього є хобі – робити з дерева екологічні меблі.

«Це 100% сухі дрова! Тут вологість десь процентів 12, 11. Щоб протопити кімнату у метрів 30, треба в шматках штук 20, або 15. Це щоб отримати 18-20 градусів. Якщо це будуть «кльоцкі» так звані, тобто, великі шматки – тих 10-15 максимум», - пояснює чоловік.

Тим часом союзники України по НАТО готуються допомагати посилювати ППО України, а енергетики творять дива, ремонтуючи пошкоджені лінії прямо після обстрілів. Та наші герої покладаються в першу чергу на себе, і кажуть – ніякий російський терор їх не зламає. І їхній приклад надихає – його починають переймати сусіди.

« Я коли робив піч, то місцеві з мене сміялися – що ти робиш, казали. Бо всі демонтують печі, а ти будуєш. А зараз вони визнають, що це потрібно», - хвалиться Володимир Демчук.