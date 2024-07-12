У Нідерландах на компанію-постачальника будівельного обладнання Dieseko Group BV, яка брала незаконну участь у будівництві Кримського мосту, наклали штраф на суму майже 1,8 мільйона євро. Місцева прокуратура звинуватила компанію в порушенні міжнародних торговельних санкцій.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

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Одну з іноземних компаній оштрафували за будівництво Кримського мосту - що відомо

“Dieseko Group BV виплатила державі загальну суму 1 780 000 євро в межах позасудового врегулювання. Ця сума складається зі штрафу в розмірі 180 000 євро та позбавлення незаконно отриманої вигоди в розмірі 1 600 000 євро”, - заявили в прокуратурі.

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Слідство з'ясувало, що у період з 2015 по 2016 компанія продавала установки та комплектуючі до них для будівництва Кримського мосту та відправляла на об'єкт фахівців для надання технічної допомоги.

Наголошується, що це відбулося після того, як Євросоюз запровадив санкції проти РФ у червні 2014 року після окупації Криму. Вони передбачали заборону на продаж товарів та надання послуг компаніям, фізичним та юридичним особам у Криму.

У прокуратурі додали, що з виплатою штрафу справу закрито. Компанія визнала провину та обіцяла не допускати подібних ситуацій у майбутньому.

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Сім компаній з Нідерландів будували Кримський міст - що відомо

У коментарі Укрінформу Почесний консул України у Королівстві Нідерланди Карел Бургер Дірвен сказав, що сім нідерландських компаній брали участь у будівництві мосту з Росії в окупований Крим через Керченську протоку.

"У будівництві Кримського мосту брали участь сім нідерландських компаній, які відіграли вирішальну роль. Вони постачали молоти, вимірювальне обладнання та вібромолоти, тоді як ЄС заборонив будь-яку торгівлю з Кримом після окупації з 2014 року", - казав він.

Він наголошував, що всі порушники будуть притягнуті до відповідальності.