Кабінет міністрів України погодив виділення додаткових 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. На цю суму закуплять необхідне обладнання та проведуть роботи, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Для відновлення теплопостачання у Харкові виділили 2 млрд грн - подробиці

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку", - сказав він.

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Шмигаль уточнив, що на цю суму закупатиметься необхідне обладнання та будуть проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

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Прем'єр-міністр додав, що триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ.