Кабінет міністрів України погодив виділення додаткових 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. На цю суму закуплять необхідне обладнання та проведуть роботи, повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Для відновлення теплопостачання у Харкові виділили 2 млрд грн - подробиці

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 1,9 млрд грн на відновлення теплопостачання міста Харкова. Це кошти в межах гранту від Світового банку", - сказав він.

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Шмигаль уточнив, що на цю суму закупатиметься необхідне обладнання та будуть проведені роботи, аби жителі міста взимку мали тепло у власних оселях.

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Прем'єр-міністр додав, що триває робота над посиленням захисту енергетичних об’єктів та відновленням роботи ТЕЦ.

Шмигаль закликав місцеву владу облаштувати альтернативні джерела енергії у містах України - що відомо

Під час робочого візиту до Харкова Прем'єр-міністр закликав місцеву владу встановити альтернативні джерела енергії у містах україни, аби забезпечити безперебійне електропостачання об’єктів критичної інфраструктури.

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Зокрема, у приклад він навів енергосистему Харкова, де встановили чотири когенераційні газопоршневі установки сумарною потужністю 6 МВт. Таке обладнання дозволить постачати тепло жителям Харкова у разі відсутності електроенергії.

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Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації

Нагадаємо, що раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна втратила понад 9 ГВт потужностей генерації через російські обстріли.

Водночас уряд сформував стратегію для відновлення та посилення енергосистеми, що містить зміцнення української ППО, ремонти обладнання й подальша розбудова захисту від дронів, децентралізація енергосистеми, міжнародна підтримка та співробітництво та енергоефективність і відповідальне споживання.

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