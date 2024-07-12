Україні важлива підтримка летальними системами озброєння, сучасними комплексами протиповітряної оборони та безперебійним постачанням ракет та боєприпасів, заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський за результатами Саміту НАТО.
Триває робота над зміцнення міжнародної допомоги Україні - що відомо
Підбиваючи підсумки саміту НАТО, Сирський зазначив, що "триває важка дипломатична робота щодо консолідації міжнародної підтримки України на незворотному шляху до членства у Північноатлантичному Альянсі”.
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“Маємо чіткі зобов'язання країн-партнерів. Підписано комплексний документ щодо підтримки України під назвою "Український компакт". Потужний колективний договір став черговим елементом "мосту" України до НАТО, зокрема з точки зору військової та військово-технічної інтеграції. Військову компоненту практичного співробітництва з Альянсом буде суттєво посилено”, - зауважив головнокомандувач.
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Він наголосив, що “нам особливо важлива підтримка України летальними системами озброєння, сучасними комплексами протиповітряної оборони, стійким і безперебійним постачанням ракет та боєприпасів”.
“Вдячні союзникам за чітку позицію з засудження Росії і тих, хто допомагає терористичній країні вести війну”, - додав Сирський.
Які підсумки ювілейного саміту НАТО для України
У Вашингтоні завершився ювілейний 75-й саміт НАТО, де представників країн-членів НАТО ухвалили низку рішень, які безпосередньо стосуються України.
Зокрема, про військову та фінансову допомогу, системи ППО та угоди, підписані під час зібрання.
Читайте у матеріалі Kyiv Post головні заяви та рішення представників країн Північноатлантичного альянсу, які важливі для України.