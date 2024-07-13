Протягом минулої доби російські війська вбили 6 жителів Донеччини. 

Жертвами окупантів стали мешканці Мирнограду та Костянтинівки.

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Також внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський. 

Через дії окупантів у регіоні поранено 22 людини.

Росіяни влучили біля зупинки та адмінбудівлі у Мирнограді

Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду. 

Зафіксували два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту.

Загинуло 3 людей. Ще 10 - поранені. 

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Серед постраждалих 16-річний підліток. 

У Костянтинівці росіяни поцілили по території підприємства. 

Внаслідок обстрілу у місті загинуло 2 людей і троє постраждали.

«На території приватного підприємства під завалами зруйнованого приміщення загинули 2 робітників 26 та 34 років. Ще 3 дістали тілесні ушкодження», - повідомили в обласній прокуратурі. 

Ще троє людей постраждали через удари по Торецьку та Часовому Яру. 

Війська РФ скинули авіабомбу на Лиман

На Лиман російські війська скинули авіабомбу. Поцілили по  приватному сектору. 

У місті пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Поранено четверо людей. 

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Через удар по службовому авто загинув поліцейський

У п'ятницю російський дрон вдарив по автомобілю поліції.

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Загинув капітан поліції Дмитро Петренко. Чоловіку було 38 років. 

Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.

«Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління», - уточнив очільник Нацполіції. 

На момент ворожого удару поліцейський працював на своїй ділянці. 

У четвер росіяни скинули 5 авіабомб на Мирноград. 

Загинув 15-річний хлопець. Ще двоє підлітків були поранені.

Загалом тоді в місті постраждало 13 мешканців. 

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