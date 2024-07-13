Зафіксували два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту.

Через дії окупантів у регіоні поранено 22 людини.

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У Костянтинівці росіяни поцілили по території підприємства.

Внаслідок обстрілу у місті загинуло 2 людей і троє постраждали.

«На території приватного підприємства під завалами зруйнованого приміщення загинули 2 робітників 26 та 34 років. Ще 3 дістали тілесні ушкодження», - повідомили в обласній прокуратурі.

Ще троє людей постраждали через удари по Торецьку та Часовому Яру.

Війська РФ скинули авіабомбу на Лиман

На Лиман російські війська скинули авіабомбу. Поцілили по приватному сектору.

У місті пошкоджені будинки та знищені автомобілі.

Поранено четверо людей.