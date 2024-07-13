Протягом минулої доби російські війська вбили 6 жителів Донеччини.
Жертвами окупантів стали мешканці Мирнограду та Костянтинівки.
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Також внаслідок російського обстрілу загинув поліцейський.
Через дії окупантів у регіоні поранено 22 людини.
Росіяни влучили біля зупинки та адмінбудівлі у Мирнограді
Напередодні росіяни завдали ракетного удару по Мирнограду.
Зафіксували два влучання: біля адмінбудівлі та біля зупинки громадського транспорту.
Загинуло 3 людей. Ще 10 - поранені.
Серед постраждалих 16-річний підліток.
У Костянтинівці росіяни поцілили по території підприємства.
Внаслідок обстрілу у місті загинуло 2 людей і троє постраждали.
«На території приватного підприємства під завалами зруйнованого приміщення загинули 2 робітників 26 та 34 років. Ще 3 дістали тілесні ушкодження», - повідомили в обласній прокуратурі.
Ще троє людей постраждали через удари по Торецьку та Часовому Яру.
Війська РФ скинули авіабомбу на Лиман
На Лиман російські війська скинули авіабомбу. Поцілили по приватному сектору.
У місті пошкоджені будинки та знищені автомобілі.
Поранено четверо людей.
Через удар по службовому авто загинув поліцейський
У п'ятницю російський дрон вдарив по автомобілю поліції.
Загинув капітан поліції Дмитро Петренко. Чоловіку було 38 років.
Про це повідомив голова Національної поліції Іван Вигівський.
«Внаслідок влучання російського дрона в службовий автомобіль отримав несумісні з життям травми поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Покровського районного управління», - уточнив очільник Нацполіції.
На момент ворожого удару поліцейський працював на своїй ділянці.
У четвер росіяни скинули 5 авіабомб на Мирноград.
Загинув 15-річний хлопець. Ще двоє підлітків були поранені.
Загалом тоді в місті постраждало 13 мешканців.