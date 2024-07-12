Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) рішуче засудила військовий удар, завданий 8 липня по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві, поклавши відповідальність на Росію, повідомила пресслужба Міністерства енергетики.

РФ відповідальна за ракетний удар по «Охматдиту» - МАГАТЕ

"Рада керуючих схвалила відповідну резолюцію на екстреному закритому засіданні, яке відбулось 12 липня на прохання України. Зокрема, в документі сказано, що Рада найрішучіше засуджує зрив технічної допомоги МАГАТЕ Україні, спричинений військовим ударом РФ по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит»", - ідеться в повідомленні.

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Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував Раді керуючих МАГАТЕ за рішучу реакцію на відверто терористичні дії ворога.

Він вважає, що зухвала атака на лікарню «Охматдит» є порушенням основних принципів та цінностей МАГАТЕ, підриваючи основу міжнародної ядерної безпеки та захищеності.

Більше по темі Китай і Росія почали навчання зі стрільбами в Південнокитайському морі Обидві країни повинні розгорнути щонайменше по три кораблі під час триденних навчань.

Рада керуючих також підтримала продовження зусиль МАГАТЕ з технічного співробітництва з Україною.

Зокрема, з подальшою допомогою «Охматдиту» та іншим аналогічним закладам, щоб забезпечити безперервність надання медичних послуг і посилити заходи радіаційної безпеки.

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Атака на лікарню "Охматдит" – що відомо

Росія 8 липня нанесла удар по Україні десятками різних видів балістичних та крилатих ракет. Було уражено цивільні об’єкти – три елеrтропідстанції, кілька багатоповерхівок, приватний медичний центр та адміністративну будівлю гірничо-збагачувального комбінату.

Росіяни нанесли удар по найбільшій дитячій лікарні України та Європи – "Охматдит", де проходили лікування сотні дітей. Було зруйновано корпус, де діти отримували діаліз.

Заклад, де щорічно проводять близько 7 тисяч складних операцій, а також здійснюється діагностика та лікування на сучасному рівні онкогематологічних захворювань, виконуються трансплантації кісткового мозку хворим дітям, зупинив свою роботу.

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Джерела Kyiv Post у розвідці повідомили, що один із пілотів передав ГУР МОУ дані про своїх колег, які постійно обстрілюють українські міста ракетами Х-101.

Один із льотчиків 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії в/ч 06987, яка базується на аеродром "Енгельс", сказав, що він та його колеги шоковані ударом по дитячій лікарні та не розуміють, чому їх змушують атакувати цивільну інфраструктуру України.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що старий хірургічний корпус дитячої лікарні "Охматдит" знесуть, а замість двох ушкоджених корпусів зведуть один новий.