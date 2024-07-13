Оновлено 10:30

В Укренерго посилили графіки відключень на сьогодні.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

З 14:00 і до кінця доби застосовуватимуть три черги відключень.

До 14:00 діють обмеження у двох чергах одночасно.

«Причина посилення обмежень - аномальна спека та вищий від прогнозного рівень споживання», - пояснили в Укренерго.

Раніше повідомлялося, що у суботу з 6:00 до 19:00 обленерго застосовуватимуть дві черги відключень одночасно.

Advertisement

Графіки відключення: чи буде світло в світло-сірій зоні

Відключення у світло-сірій зоні планували з 00:00 до 06:00 та з 19:00 до кінця доби.

«Попри таку ж спекотну погоду, маємо трошки кращу ситуацію, але світло-сірі зони з відключеннями з опівночі до шостої ранку та з 19:00 до опівночі також можливі», - написав керівник енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко.

Він пояснив як працюють світло-сірі зони у графіку відключення:

- коли НЕК дає обмеження на одну-дві черги, то електроенергія в світло-сірих зонах буде;

- коли обмеження в три черги, то світла в одній із черг зі світло-сірими зонами може не бути 1-2 години. В наступні відключення у світло-сірі слоти електроенергії не буде в іншій черзі,

- коли обмеження чотири черги - світла не буде протягом усієї світло-сірої зони.

Advertisement

Як вибрати джерело безперебійного живлення

Через відключення світла українці годинами змушені залишатися без електроенергії та пристосовуватися до життя в таких умовах.

Kyiv Post дізнався як забезпечити свою квартиру чи приватний будинок електроенергією, які прилади для цього краще обрати та скільки це буде коштувати.

Перший пристрій, яка допоможе захистити вашу техніку від відключень та забезпечити роботу гаджетів - це джерело безперебійного живлення.

Незамінним у побуті нині є повербанк, за допомогою якого можна заряджати телефони, роутери, лампи, мінівентилятори, а також ноутбуки.

Щоб обрати павербанк під свої потреби, варто звернути увагу на ємність та швидкість зарядки.

Advertisement

Ідеальним джерелом резервного живлення серед всіх акумуляторів може бути переносна зарядна станція. Потужні станції можуть живити одразу кілька побутових приладів та забезпечувати їхню роботу протягом дня.

Найпотужнішими джерелами резервного живлення є бензинові чи дизельні переносні генератори.

Вони підходять для роботи більшості побутових приладів, здатні забезпечити освітлення та опалення, підтримати роботу холодильника та офісної техніки.

Важливо пам'ятати, що дизельний генератор - це прилад, який підходить для застосування на відкритому повітрі. Щоб його використовувати, потрібно дотримуватися правил безпеки.

Як пережити спеку без кондиціонера

Висока температура в приміщенні негативно впливає на фізичний стан людини. Вона стає в'ялою та швидко втомлюється.

Advertisement

Аби знизити температуру кімнати й власного тіла та пережити спекотні дні максимально комфортно, Kyiv Post зібрав кілька порад: