Вчора, 11 липня, у Вашингтоні завершився ювілейний 75-й саміт НАТО. Kyiv Post зібрав головні заяви та рішення представників країн-членів НАТО які мають безпосередньо стосуються України.

Ukrainian Compact: що це

Ювілейний саміт НАТО завершився тим, що його учасники ухвалили Український договір, Ukrainian Compact. До нього вже долучилися 32 країни. "Український договір" - це доповнення до Спільної декларації G7, погодженої у 2023 році на попередньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

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Ukrainian Compact гарантує довгострокову військову й оборонну підтримку, розвиток ЗСУ та механізмів екстрених консультацій між партнерами на випадок ескалації нинішньої війни, або можливої агресії в майбутньому. Зокрема, у разі спроби повторного нападу Росії після закінчення війни, всі країни, які підписали и цей документ, підтримають Україну.

Більше по темі НАТО призначив спецпредставника в Україні З вересня 2024 року Представництво НАТО в Україні очолить Патрік Тернер.

Як зазначив президент США Джо Байден, підписанти в середньостроковій перспективі допоможуть розбудувати армію для захисту України та стримування нової агресії. Також найближчим часом країни-учасниці нададуть Україні боєприпаси, зброю, щоб протистояти РФ.

Як підсилили українську ППО країни НАТО

Країни-члени Північноатлантичного альянсу зобов'язалися надати Україні посилення засобів ППО на 1 млрд доларів. Україні надішлють один комплекс ЗРК Patriot від США, два від Німеччини та Румунії, а ще один зберуть Нідерланди спільно з іншими партнерами. Італія передасть систему SAMP-T.

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Також під час проведення саміту міністерство оборони Норвегії повідомило, що ця країна у співпраці з Німеччиною передасть Україні повну батарею зенітного комплексу IRIS-T для посилення ППО. Система захищатиме українське небо вже восени.

Водночас на саміті у Вашингтоні прем’єр-міністр Норвегії Йонаса Гар Стьоре заявив, що його країна надасть один мільярд норвезьких крон (92,69 млн доларів) на підтримку протиповітряної оборони України.

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Одну з важливих новин для ППО України оголосив держсекретар США Ентоні Блінкен. Він зазначив, що наразі винищувачі F-16 із Данії та Нідерландів на шляху до України та вже цього літа захищатимуть наше небо.

Прем’єр-міністр Норвегії оголосив про рішення уряду передати Україні шість винищувачів F-16.

У межах саміту Міноборони Нідерландів оголосило про виділення додаткових 300 млн євро на закупівлю боєприпасів для винищувачів F-16, які будуть незабаром передані Україні.

Також уряд Канади виділить 389 мільйонів канадійських доларів на підготовку українських військових пілотів та технічне обслуговування літаків F-16.

Крім того, до міжнародної "Коаліції дронів" для України офіційно приєдналась Швеція, яка пообіцяла долучитися до закупівель, постачанні та навчаннях пілотів дронів.

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У НАТО надали Україні кілька пакетів військової допомоги - що відомо

Під час саміту лідери НАТО затвердили передачу Україні військової допомоги на 40 млрд євро. Суму переглянуть на саміті наступного року для того, щоб переконатися, що внесок і далі відповідатиме потребам України.

Країни-члени НАТО погодили виділити понад 7 млн доларів США на закупівлю обладнання для жінок, що служать у Збройних силах України.

Також Південна Корея заявила про подвоєння внеску до 24 млн доларів у фонд НАТО "Комплексний пакет допомоги Україні".

Президент США Джо Байден на саміті НАТО оголосив про передачу Україні пакету військової допомоги на 225 млн доларів, який містить, зокрема, додаткову систему Patriot та низку боєприпасів для різних видів озброєння.

У Пентагоні зазначили, що нова допомога надасть Україні додаткові можливості для виконання її найбільш нагальних потреб.

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Напередодні одного з заходів у межах саміту НАТО Прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру заявив, що допомога Україні від його країни сягне у 2024 році 220 млн євро. Посадовець сподівається, що у 2025 році Португалії вдасться надати допомогу Україні у такому ж обсязі.

Україна уклала дві безпекові угоди у межах саміту НАТО - подробиці

Першу безпекову угоду Президент України підписав з Прем'єр-міністром Люксембургу Люком Фріденом.

Згідно з документом, Люксембург продовжить надавати військову допомогу та підтримку Україні протягом строку дії цієї угоди.

Також Люксембург разом із партнерами має намір забезпечити довгострокову підтримку потреб України та посилити стійкість України, щоб підтримати її невід’ємне право на самооборону від Росії.

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Крім того, Люксембург розгляне варіанти сприяння інтеграції оборонної промисловості України в європейську оборонно-технологічну та промислову базу.

Другу двосторонню угоду у сфері безпеки Володимир Зеленський підписав з президентом Румунії Клаусем Йоганнісом. Безпекова угода між Україною та Румунією розрахована на десять років.

У межах угоди Румунія:

передасть Україні систему Patriot

сприятиме транзиту всієї необхідної техніки своєю територією до України

допомагатиме навчальному центру F-16 для підготовки українських пілотів

візьме участь у розмінуванні Чорного моря

надаватиме підтримку через інструменти ЄС і НАТО

підтримуватиме оборонну промисловість України.

Крім того, в угоді зафіксований механізм 24-годинного екстреного реагування у разі повторної російської агресії проти України або значної ескалації.

Головні курйози 75-того саміту НАТО

Головними курйозами ювілейного саміту НАТО, безумовно, стали помилки президента США Джо Байдена. Так для початку Джо Байден помилково назвав Володимира Зеленського Путіним під час представлення.