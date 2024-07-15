Війська РФ завдали ударів по 21 населеному пункту Херсонської області, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
РФ обстріляла Херсонщину – подробиці
Згідно з даними ОВА, під обстрілами були Антонівка, Садове, Білозерка, Кізомис, Станіслав, Софіївка, Дар'ївка, Микільське, Придніпровське, Дніпровське, Чорнобаївка, Берислав, Тягинка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Костирка, Зміївка, Львове, Михайлівка та Херсон.
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Окрім 22 приватних будинків та багатоповерхівки, ушкоджень зазнали газогін, господарча споруда та приватні автомобілі.
"Через російську агресію 8 людей дістали поранення", – зауважив Прокудін.
Удари РФ по Херсонській області – що відомо
Нагадаємо, що з 8 по 9 липня ворожі війська завдавали ударів по 19 населених пунктах регіону.
Як зазначалось, ушкоджень зазнали дві багатоповерхівки й 27 приватних будинків, а також медична установа, навчальний заклад, господарські споруди та гаражне приміщення.
Водночас жертв та постраждалих серед цивільного населення не зафіксували.