Дзеркало Тижня опитало українців щодо того, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України та Росії.

Як українці ставляться до переговорів між Україною та РФ

44% вважають, що настав час для початку таких переговорів. Водночас 35% не готові до переговорів з Росією.

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Фото: Дзеркало Тижня

49% мешканців центральної України спокійно сприйме інформацію про початок офіційних переговорів із Росією, однак найнижчий показник серед тих, хто готовий до переговорів, дали мешканці західних областей України – 35% відповідно.

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Третина жителів східних областей готові до переговорів, і майже стільки ж, тобто 34%, – проти.

Водночас 60% жителів півдня показали готовність до офіційних переговорів із Росією, що майже на 16% перевищує середній показник по Україні.

37% українців уважають, що указ Президента України про неможливість проведення переговорів із Владіміром Путіним 2022 року не потрібно скасовувати.

Чи готові українці приймати умови Путіна

83% громадян України не погоджуються з виведенням підрозділів ЗСУ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. 84% також не згодні віддати окуповані та звільнені території Росії.

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Фото: Дзеркало Тижня

77% українців не погоджуються з потребою скасування всіх західних санкцій проти Росії. Однак 58% проти фіксування в Конституції України нейтрального позаблокового без’ядерного статусу України, а 22% навпаки – за.

Які умови для українців необхідні для укладання миру

51% вимагає звільнення України від військ РФ у кордонах 1991 року. 26% водночас погодяться на зупинку війни по лінії розмежування на початку 2022-го, а 9% готові визнати кордон по лінії фронту на момент укладання угоди.

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Фото: Дзеркало Тижня

61,1% українців не готовий поступитись нічим, 14% погодяться на відмову від прозахідного вектора та 8% готові поступитися територіями.

Українці найбільше довіряють Зеленському, Кіму та Кулебі - соцопитування

54% опитаних українців найчастіше висловлювали високий рівень довіри до Президента України Володимира Зеленського в переліку політиків, посадовців, громадських діячів.

Рівень довіри до Президента як особистості перевищує "інституційний" рівень. Зеленському як соціальному інституту довіряють 50% опитаних.

Опитані також висловлювали більше довіру, ніж недовіру, до очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма (відповідно 46% і 32,5), міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби (відповідно 43% і 35,5%), очільника Служби безпеки України Василя Малюка (відповідно 38% і 25%).

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Водночас однаково не довіряють нардепці Юлії Тимошенко та ексраднику ОП Олексію Арестовичу.